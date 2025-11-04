軍人搶銀樓市價19萬金項鍊逃逸　銷贓返營區大門前被逮

▲吳姓現役軍人今年7月間在桃園區某銀樓搶走價值19萬餘元金項鍊逃逸，銷贓後返回陸軍專科學校被警方拘提到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓現役軍人今年7月間因缺錢，在桃園區中正路某銀樓佯裝挑選金飾，卻趁機搶走價值19萬餘元金飾逃逸，隨即趕往中壢區某銀樓銷贓，返回陸軍專科學校校門前，被桃園警方持檢察官核發拘票當場拘提到案，並起出贓款15萬餘元，剩餘已被花用，檢方偵結依現役軍人搶奪罪嫌起訴；桃園地院審結依現役軍人犯搶奪罪，判處有期徒刑6月，還可上訴。

檢警調查，26歲的吳姓現役軍人因缺錢，於今年7月20日晚間7時許，前往桃園區中正路上某銀樓佯裝挑選金飾，女店員拿出一條重達約1兩5錢的金項鍊（價值19萬6,681元）供其配戴，吳男卻一把抓起奪門而逃；桃園警方查出吳男已至中壢區龍東路某銀樓完成銷贓，隨即於晚間10時32分返回中壢區龍東路之陸軍專科學校大門口前，被桃園警方持桃檢檢察官簽發之拘票當場拘捕，並扣得吳男銷贓剩餘之15萬9,700元，其餘9400元已花用。

桃檢複訊時，被告吳男坦承犯行不諱，經被害人銀樓3名證人指證歷歷，桃園警分局查訪紀錄表、扣押筆錄、贓物發還領據、現場蒐證與監視畫面截圖等照片佐證，確認犯行明確，檢方偵結依陸海空軍刑法之現役軍人搶奪罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告吳男坦承犯行，法官審結依犯現役軍人搶奪罪，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1千元折算1日，本案仍可上訴。