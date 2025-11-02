　
    • 　
>
停車格裡被檢舉！一堆人吞「1200元罰單」　駕駛愣：難怪被罰

▲專用停車格會有粉紅色的內框。（圖／台北市停車管理工程處提供）

▲婦幼專用停車格。（圖／台北市停車管理工程處提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多停車場都設有身障、婦幼專用車位，有需求的車主都會在擋風玻璃後放上證明的相關證件。二手車YouTuber「小施」提醒，婦幼停車證如果沒有蓋有效期限章，可能被視為無效，被檢舉可能會被開罰，貼文引發許多爸媽們熱論。

小施在臉書粉專發文指出，近期有家長反映明明把婦幼停車證放在擋風玻璃上、車輛也停在婦幼車格內，卻仍收到罰單。原因在於「停車證未加蓋有效期限章」，依法視同無效文件，容易被檢舉開罰。

他提醒，家長務必攜帶「媽媽手冊或寶寶手冊」及停車證，到所在地衛生所加蓋有效章，「別讓小疏忽變成荷包痛！」

事實上，之前就有網友在臉書社團分享，即便擁有婦幼車證，但沒有請相關人員蓋章填日期，一樣會被罰，務必攜帶手冊到「停管處」、「區公所」或「公有停車場」蓋章填日期，「只蓋醫院的章一樣會被檢舉喔！」根據交通部規定，若違規占用婦幼車位，可處新台幣1200元罰鍰。

話題在社群平台上引發熱論，「原來還要蓋章！難怪上次被罰」、「今天立刻去衛生所補章」。也有許多駕駛感嘆婦幼車格「有證也難停」，留言區一片共鳴，「反正又停不到，有沒有這張真的無所謂」、「婦幼車位太少，小孩都快上小學了，停過不到幾次。」

10/31 全台詐欺最新數據

464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

連鎖港式餐廳「點22」近日爆出積欠薪資爭議，至少20名離職員工受害，如今又傳出因資金週轉不佳，公司總部被迫宣布破產清算，旗下6間直營店全面歇業，恐有更多員工無法領到薪水。對此，公司負責人回應，薪資可能會延遲發放，但肯定會支付。

