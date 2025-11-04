快訊／滿載土方砂石車國3、台66線匝道口翻覆　封閉2車道塞爆

▲國道三號、台66線匝道口處今天上午發生滿載土方砂石車過彎失控翻覆事故。（圖／國道六隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛滿載土方砂石車今（4）日上午行經國道三號、台66線匝道口處，過彎時失控翻覆，導致土方灑滿路面，國道六隊警方據報後到場處理，封閉2線車道處理，肇事的陳姓男子所幸並未受傷，酒測值為零，由於事故地點正好在匝道上，導致後方車流圍堵數公里，截至目前為止還未排除，肇事原因仍由國六調查釐清中。

▲事故發生後，土方灑滿車道。（圖／國道六隊提供）

國道六隊指出，國道六隊勤指中心今天上午9時15分接獲通報，43歲的陳姓男子駕駛滿載土方砂石車，行經國三南向63公里與台66出口外側匝道時，疑因過彎重心失控致翻覆肇事，大量土方灑在道路上，員警到場處理時，所幸陳姓男子並未受傷，酒測值為零。

▲警方封閉2線車道，車輛僅能從路肩通行。（圖／國道六隊提供）

國道六隊員警立即封閉2車道進行排除，車流僅能從路肩勉強通行，所幸未波及其他車輛，因砂石車體積龐大，截至中午前仍未排除，至於肇事原因仍待國道六隊警方調查釐清。

國道警方呼籲，用路人車輛開到彎道處會產生離心力現象，若未減速慢行則車輛容易偏離車道而翻覆，提醒用路人行經坡道或彎道時，應落實減速慢行以保障自身及其他用路人之安全。