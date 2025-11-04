「既生龍何生燮」和吳釗燮有心結？　林佳龍：我們合作相當密切

▲外交部長林佳龍受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨團今（4日）召開記者會指出，總統賴清德上任一年多來，對美工作狀況百出，從出訪受阻、對美關稅Ｎ＋20％、軍售交貨延宕、台積電高階製程必須整廠赴美，賴政府對美外交工作慘不忍睹。外交部長林佳龍忙著挺黨內派系初選，而國安會秘書長吳釗燮更把外交部當塑膠，真是「既生龍，何生燮」，現在軍購也延宕，台灣對美關係0分才是現在的真相。對此，林佳龍下午回應，「我們的合作就是相當的密切」，國安會功能發揮對外交很重要。

外交系統「兩個太陽」，林佳龍與前外交部長、國安會秘書長吳釗燮不合傳聞已久，國民黨團上午也召開記者會，質疑林佳龍和吳釗燮有心結。林佳龍下午受訪時回應，「我們的合作就是相當的密切」，他自己也待過國安會，「國安會的功能發揮，對我們外交是很重要」，外交部在第一線，特別是駐外的館處，能發揮總合外交，結合各部會力量，讓台灣能走向世界，這也需要彼此跨部會的合作。

媒體也關心，當時野百合學運夥伴鄭麗文最近發言頗受爭議，怎麼看她現在變成國民黨主席？林佳龍說，「她一向都是很特別的人，那我們也剛上任嘛，我們也再加以觀察」。

此外，《日經亞洲》3日報導，台灣原計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但歷經2年談判仍未有結果，卡關的原因正是名稱問題。台方堅持使用「台灣」字樣，愛沙尼亞則顧慮中國反應，要求採用「台北」。這場外交拉鋸在中國與俄羅斯勢力不斷擴張的背景下，凸顯出台歐關係在現實政治下的難題。

林佳龍表示，感謝愛沙尼亞政府在國會通過法案，可以啟動未來設處的法律基礎，「應該是半年前通過」，目前大家也都有在諮商，也期待兩國關係建立在既有基礎上，能更穩健的發展。