挺林岱樺遭黨內關切！林佳龍：表達加油　不會站台

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，卻仍表態參選高雄市長，正國會掌門人、外交部長林佳龍日前發文力挺林岱樺，引發輿論譁然，傳出民進黨高層也向林佳龍溝通，盼政務官不要介入初選。對此，林佳龍今（4日）表示，他之前是對有志於服務人民的同志表達加油。未來是否會幫忙站台？林佳龍說，「沒有」。

林佳龍上週發文挺同派系的林岱樺，引發議論，國民黨桃園市議員凌濤分析，林佳龍大張旗鼓支持林岱樺等於向賴清德叫板，不會不知風險，然而此時不向賴總統表達不滿，怎麼會有桃園提名的空間呢？「殺高意在桃」，若高雄最後沒給林岱樺，那桃園賴也不應該堅持他屬意的總統府副秘書長何志偉，否則黨內提名缺乏派系平衡。

立法院今日召開院會，持續進行行政院長施政報告質詢，外交部長林佳龍會前受訪回應，「因為我沒有聽到他講什麼，不過他想太多了啦」。

媒體也問到，挺林岱樺這件事被黨內高層關切，認為政務官不應該介入黨內初選，是否有此事？現在還認為她不貪不取？林佳龍說， 黨務人員如果涉及選舉的角色，那至於政務官本身就是政務，「我們也是這個對於有志於服務人民的同志，能夠表達對他們的一個加油」。

至於未來是否會幫林岱樺站台？林佳龍直言，「沒有」。