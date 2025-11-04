將調查謝侑芯「生前是否遭性侵」　大馬警：案情非常複雜

▲黃明志捲入謝侑芯猝死案。（圖／翻攝自臉書、IG）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，被警方逮捕並起訴持毒及濫用毒品罪名。吉隆坡（Kuala Lumpur）警方表示，將從多角度徹查此案，包括死者生前是否曾遭性侵。

根據《星洲網》最新消息，吉隆坡警方4日正式宣布改以謀殺罪偵辦此案，總警長拿督法迪爾（Datuk Fadil Marsus）表示案情非常複雜，正透過多個角度深入調查，以釐清黃明志是否直接涉案，以及死者生前是否遭到侵犯等。

法迪爾表示，警方將在適當時機公布案情最新進展，同時呼籲知情者主動提供情報，「警方需要更多情報協助調查這起案件。」至於媒體提問，死者遺體是否已經領回，他則表示「一切相關程序正在進行中」。

▲黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）

根據警方公布資訊，此案發生在10月22日下午1時40分許，地點位於吉隆坡市區一家五星級豪華酒店客房內，31歲的謝侑芯當時正在馬來西亞工作，卻不幸傳出死訊。

謝侑芯好友暨經紀人Chris曾對外說明，醫院初步報告將死因歸咎於心臟病發作。但是，家屬認為謝侑芯平日身體狀況良好，對於官方公布死因感到難以置信。

《中國報》此前獨家披露消息指出，事發當時黃明志就在現場。警方隨後在他身上搜獲總重量達5.12公克、共計9顆疑似「愛他死」成分的藍色藥丸，尿液檢測驗出4種毒品呈現陽性反應，包括安非他命、K他命、大麻及冰毒。

