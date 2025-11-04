　
國際

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

▲▼護理女神猝死命案！黃明志否認2罪保釋金額曝。（圖／翻攝自臉書、IG）

▲警方公布逮捕黃明志的關鍵原因。（圖／翻攝自臉書、IG）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞警方4日宣布將逮捕大馬知名歌手黃明志（Namewee）以進行深入調查，因為他是最後一個與「護理系女神」謝侑芯接觸的人士。

根據《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾4日證實此項決定，強調這是依據標準作業程序展開的必要行動。法迪爾表示，調查單位目前已完成多名相關人員的口供筆錄工作，其中包括事發酒店的工作人員。

他進一步透露，原本被視為意外死亡的謝侑芯猝逝案件，現已正式轉為謀殺案進行偵辦，顯示案情發展出現重大轉折。

根據警方公布的資訊，這起死亡事件發生在10月22日下午1時40分許，地點位於吉隆坡市區一家五星級豪華酒店客房內，31歲的謝侑芯當時正在馬來西亞工作，卻不幸傳出死訊。

謝侑芯的好友暨經紀人Chris先前曾對外說明，當地醫院出具的初步報告將死因歸咎於心臟病發作。然而，家屬方面質疑這項說法的準確性，認為謝侑芯平日身體狀況良好，對於官方提出的死亡原因感到難以置信。

《中國報》此前獨家披露的消息顯示，黃明志在事發當時人員就在現場。警方隨後在他身上搜獲總重量達5.12公克、共計9顆疑似「愛他死」成分的藍色藥丸。經過尿液檢測後發現，黃明志體內含有安非他命、K他命、大麻以及冰毒等多種毒品反應呈現陽性結果。

基於上述發現，執法單位決定將黃明志延押2天，並在10月24日將他送交法庭審理。面對持有毒品和濫用藥物的相關指控，黃明志當庭表示不認罪，隨後繳交8000令吉保釋金後獲准交保候審。該案預定於12月18日再度開庭進行後續程序。

11/02 全台詐欺最新數據

黃明志謝侑芯逮捕毒品謀殺東南亞要聞

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

