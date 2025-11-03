黃明志驗出4毒！　大馬警證實：搜出9顆藍藥丸疑「愛他死」

▲ 黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，被警方逮捕並起訴持毒及濫用毒品罪名。吉隆坡總警長拿督法迪爾證實，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。

根據當地《中國報》，這起事件發生於10月22日下午1時40分，地點位於吉隆坡一間高檔酒店客房。警方接獲通報後，於當日下午4時30分拘捕現年42歲的黃明志，隨即將其押解至金馬警區總部接受調查，現場還發現9顆藍色藥丸，總重量為5.12公克。

法迪爾3日上午聲明證實，「警方對嫌犯進行尿檢，顯示他對安非他命、克他命（K他命）、大麻及冰毒均呈陽性反應」，黃明志因此被延長拘留2天，並於10月24日被正式起訴。

黃明志面臨1952年危險毒品法令第39A（1）條持有毒品罪，以及同法令第15（1）（a）條濫用毒品罪，對此一概否認。法院准許他分別以4000馬幣交保，兩項罪名保釋金總計8000馬幣（約新台幣5.9萬）。案件將於12月18日再次開庭審理。

31歲的謝侑芯生前為知名網紅，擁有護理師背景，在社群平台累積數十萬粉絲。其經紀人Chris表示，醫院死因報告顯示為心臟病發，但家屬質疑此說法，認為謝侑芯平時身體狀況良好。