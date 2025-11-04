弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲南投慈濟新芽獎學金肯定

▲李姓三胞胎兄妹同時獲頒南投慈濟新芽獎學金。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

慈濟基金會為扶助弱勢家庭孩子安心就學，連續18年提供「新芽獎學金」，南投地區得主日前出爐，有366位學生獲獎，其中單親又隔代教養的李姓三胞胎兄妹不畏坎坷命運，同時考取大學，勵志精神令全場動容。

慈濟基金會11月1日於南投聯絡處舉辦「新芽獎學金」頒獎典禮，邀請南投縣教育處王淑玲處長、及全縣各級學校校長等來賓頒獎給獲獎學生，並給予勉勵與祝福，就讀大專院校的李姓三胞胎兄妹也同時受獎。

三胞胎中的大哥李同學表示，自幼其母便離家而去，後來其父更不幸因病往生，他和兩個妹妹都由阿公照顧長大、一起度過18次的生日，靠著彼此鼓勵和堅強毅力，不但同時考取大學就讀，目前為分擔已80多歲高齡的阿公經濟負擔，三兄妹一邊讀書，也利用時間打工賺生活費。

李同學分享，從小就受到親友或許多不認識的善心人士經由各種管道幫助，讓他們深深感受到社會的溫暖，慈濟基金會就是主要幫助者之一，協助解決三兄妹大部分的學費問題、讓他們可安心就學，非常感恩；他認為施比受更有福，以後如果有能力，也想做一個手心向下的人、回饋社會，做個對社會有幫助的人。

同獲獎學金的廖同學目前就讀高中，因母親癱瘓在床，不但會幫媽媽按摩麻痺的手腳，有時還會彈吉他、唱歌給媽媽聽，從小也懂得分攤家務、事親至孝；加上他有足球專長，假日會擔任助理教練，陪伴小朋友踢足球，暑假期間還會去打工，除賺錢分攤家中開銷，一方面也學習技術、探索未來的職能領域。

慈濟基金會指出，每學期除為弱勢家庭就學中的孩子提供助學金、繳交學雜費，自2007年開始每年舉辦「新芽獎學金」頒獎活動，今年在各縣市預計預估將有9400人獲獎。