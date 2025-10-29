　
地方 地方焦點

讓愛陪孩子一起畢業旅行　雲林慈善基金會用善意圓夢

▲50萬元愛心經費，將化作111份出發的勇氣，讓孩子的青春不留遺憾。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲50萬元愛心經費，將化作111份出發的勇氣，讓孩子的青春不留遺憾。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「童年旅夢 讓愛隨行」雲林慈善基金會捐款儀式記者會今（29）日舉行，由縣長張麗善及新北市雲林慈善基金會董事長林進忠共同宣布「114學年度補助雲林縣公私立國民中小學經濟弱勢學生圓夢之旅計畫」正式啟動，補助即將畢業的弱勢學生每人4500元畢業旅行款項，共計將有111位學生受惠。

縣長張麗善表示，對許多即將畢業的學童而言，畢業旅行不僅是學習旅程的圓滿終章，更是一段充滿回憶、探索與自立能力的生命經驗。然對部分家庭而言，一筆數千元的旅行費用，卻是沉重而難以負擔的夢想門檻。這項計畫給予家庭經濟弱勢的六年級及九年級畢業生關懷跟支持，讓他們能夠參與人生重要的畢業旅行，擁有屬於自己的美好童年記憶與夢想旅程。
 
張麗善首先代表所有的孩子感謝林進忠董事長所帶領雲林慈善基金會的善心人士。更指出，這項補助不僅實質減輕了弱勢家庭的經濟壓力，更重要的意義在於讓所有孩子能在公平的起點上體驗學習、開拓視野，真正體現了社會的溫暖與教育的關懷。

林進忠董事長表示，他小時候就讀台西崙豐國小，因家裡經濟清苦而無法參加畢業旅行，而心中留有遺憾。如今雖在北部打拼也經常回鄉，隔了4、50年了，仍聽到有些家庭無法讓孩子參加畢業旅行，所以請教育處幫忙統計，結果發現，最初調查有約400位，扣除學校家長會委員的愛心吸收，剩下111個孩子需要幫忙，而基金會非常樂意為故鄉的孩子們圓夢。
 
教育處長邱孝文表示，此次「圓夢之旅」計畫是雲林慈善基金會關懷教育與弱勢家庭的具體展現，將給予每位符合資格的經濟弱勢學生新臺幣4500元定額補助，用於畢業旅行的交通、住宿、餐飲及門票等費用，捐助總金額50萬元，預計受惠111位學生，讓經濟困難不再成為夢想的阻礙，為學生的學習階段增添難忘回憶。
 
邱孝文強調，感謝基金會長期對本縣教育的支持；畢業旅行不僅是一趟歡樂的旅程，更是一段重要的生命體驗，讓孩子在實地學習中培養自理能力與團隊精神。縣府未來也將持續結合企業與公益團體力量，共同打造公平的學習環境。

 

►聽Podcast #我在案發現場

