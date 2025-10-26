　
地方 地方焦點

連假不停工！做工行善團修繕弱勢家園　實踐「希望家園」理念

▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府秉持市長黃偉哲推動的「希望家園」理念，持續透過公私協力協助弱勢居民修繕受損家園，勞工局結合「做工行善團」志工，即使在光復節連假仍不停歇，前往關廟區與安南區兩戶受颱風影響的家庭進行修繕，用勞工專業與行動愛心修補家園，也讓城市多了一份暖度。

▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）

此次修繕的關廟區個案為65歲吳姓男子，因丹娜絲颱風造成屋頂破損、漏水與電路故障，生活陷入困境。勞工局啟動行善團機制後，串聯工會與企業投入修繕，新舜公司率先完成屋頂搭建與補漏，電氣業職業工會重新配置電線，泥水業工會處理屋內泥作與地坪。光復節連假期間（10月26日），木工職業工會志工仍主動出勤，施作輕鋼架天花板，由電氣工會協力完成，展現專業與使命感。

▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）

安南區潘姓婦人家庭同樣因颱風受損。潘女士長期洗腎，兒子開刀後僅能從事臨時工作維生，經濟困難無力修屋。勞工局會同做工行善團，動員電氣、泥水、電子機械加工等工會分工投入，連景公司提供施工架支援，協助修補平房與二樓結構，讓一家人重燃希望。

▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）

志工行動不只修屋，也修補生活所需。二手倉庫志願服務協會理事長梁志男與夫人林佳香等人協助整理床組、衣櫥、桌椅等家具，並由木工志工親自運送至案家。市長夫人劉育菁今親送官田菱角與餐點慰勞志工，市議員陳皇宇、市政顧問盧子宏也送飲品到場打氣，向默默付出的工會成員致謝。

▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，做工行善團結合勞工專業與志工愛心，是台南最有溫度的力量。感謝各工會與企業在假期中仍用雙手守護弱勢家庭，真正落實黃偉哲市長的「希望家園」，讓每位市民都能「安居有望」。他也特別感謝志工長期陪伴，不僅修繕房屋，也送餐、搬運與關懷，使城市的每個角落都被看見、被照顧。

▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長強調，未來將持續推動做工行善團服務，結合產業資源與社會關懷，讓勞工專業成為助人力量，打造一座真正充滿愛與希望的幸福城市。

▲勞工局結合做工行善團志工，在光復節連假期間仍前往關廟區替受災住屋修繕屋頂與電線。（記者林東良翻攝，下同）

最後收假車潮！明天國道11路段最塞　國5北上要花7倍時間

最後收假車潮！明天國道11路段最塞　國5北上要花7倍時間

明天(26日)光復連假收假日，預料有最後一波北返車潮，高公局預判國道有11處易塞路段，國5北上車流上午10時就會出現，預估深夜22時才紓解，恐連塞12小時，行車時間為平常的7倍。

守住餐桌安全台南連假稽查豬肉標示與來源　民眾焢肉飯安心吃

守住餐桌安全台南連假稽查豬肉標示與來源　民眾焢肉飯安心吃

北返車潮提早湧現！國5北上塞了　國道下午13處地雷

北返車潮提早湧現！國5北上塞了　國道下午13處地雷

連假第2天！公路局預警13處省道易塞　淡水、日月潭列熱點

連假第2天！公路局預警13處省道易塞　淡水、日月潭列熱點

國道上午防7處地雷　高公局：南下改午後出發

國道上午防7處地雷　高公局：南下改午後出發

