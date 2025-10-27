重陽節前送暖！台電高雄區處「電」亮希望　贈扶助金助急難家庭

▲台電高雄區處重陽節前送暖，「電」亮希望助急難家庭。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台電高雄區處今天（27日）下午在重陽節前夕，由業務副處長許佳玉率隊前往鹽埕社會福利服務中心，並在社福中心協助下找到急需幫助的民眾，送上生活扶助金，希望緩解當前緊急困難。許佳玉表示，區處針對附近鄰里的公益活動已持續逾十年，這樣的活動不僅能幫助人，更希望喚起其他企業積極加入善行，幫助弱勢。

在這次受扶助的民眾中，除了有因在浴室跌倒造成開放性骨折，出現反覆感染需要緊急開刀的長輩，也有需要獨力撫養子女的單親媽媽，不僅需要一邊照顧孩子，一邊工作，還得面對房東臨時不續租的搬家窘況。

另外，也有經濟困頓的夫妻檔因太太剛生完寶寶，無法外出工作，家中還有多名需要就學子女，而急需外界協助。對此，鹽埕社會福利服務中心特別感謝台電高雄區處的協助。

鹽埕社會福利服務中心表示，社會上每天都有辛苦生活的人，但最重要的是，能在最迫切急需的時候，給予即時幫助，讓他們能度過人生最辛苦的階段。他們也希望，未來有更多企業或組織加入這樣的善行，幫助更多需要幫助的人。