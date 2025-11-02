中華醫大57週年校慶隆重登場　傑出校友齊聚義賣助學添溫情

▲中華醫事科技大學57週年校慶典禮頒發傑出校友當選人證書，李碧娥校長與9位得主合影留念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學2日舉行創校57週年校慶典禮，場面溫馨隆重，校長李碧娥親自頒發2025年傑出校友當選證書與「華醫之光」獎座給9位得主，讚揚他們在各領域的卓越表現是學弟妹的典範。

典禮上，董事長陳智文亦頒發勤學獎金20萬元獎勵優秀學生，台南市校友會並捐贈「暖心風扇助學金」20萬元，為典禮注入滿滿人情味。

典禮上午在校內演藝廳舉行，總統賴清德、副總統蕭美琴分別致賀電，期勉中華

醫大持續深化產學合作、創新課程設計，培育更多永續發展人才。

李碧娥校長表示，57年來中華醫大不斷精進教學與實務訓練，為社會培育無數兼具專業與人文關懷的醫護人才。面對AI與智慧照護時代來臨，學校積極導入人工智慧輔助診斷與智慧護理系統，強化跨域學習與創新實踐，讓學生兼具專業深度與科技應變力。

李校長也為9位傑出校友披掛彩帶並頒獎，包括邵文娟、張蘭英、高尤娜（護理助產科、護理系）、謝秀櫻（餐旅管理系）、何俊緯、莊婉淑、詹坤振（醫事檢驗科系）、林介嶽（視光系）、吳志忠（食品營養科），讚譽他們在公職、醫界、學術或企業領域皆表現傑出，是「華醫的榮耀、母校的驕傲」。

中華醫大董事長陳智文、台南市政府機要祕書陳宗明、全國校友會總會長王國贊、台南市校友會會長邱慈意及家長會會長王之鬱等人也出席祝賀，期許學校持續推動教學創新與科研發展，厚植學生的專業競爭力。

校方同時表揚服務滿10、20、30與40年的資深教職員工，共有41人獲獎；另頒發「國考傑出獎勵金」給在國家專技高考表現亮眼的應屆畢業生，包括醫檢師全國第2名陳書翊、第8名廖孟茹，驗光師全國第10名李雅婷，及語言治療師全國第10名鄭如喬，獲得全場喝採。

此外，陳智文董事長以其先父、榮譽董事長陳東河名義設立「勤學獎金」，每年提供20萬元鼓勵優秀學生，今年共有20位同學獲獎；台南市校友會也持續以行動回饋母校，發起「電風扇義賣助學」活動，校友江英明、黃麗蓉夫婦慷慨提供義賣品，全體校友熱烈響應，最終募得20萬元捐助弱勢學弟妹，為校慶增添暖流。

此次典禮貴賓冠蓋雲集，包括台南市立醫院院長蔡良敏、前校長林壽宏、林金鵬、曾信超、嘉南療養院院長吳文正、台南市立安南醫院副院長賴吾為、郭綜合醫院副院長楊惠淋等各界代表均到場祝賀，共同為華醫57歲生日獻上最誠摯祝福。