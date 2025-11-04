「普發1萬」將開跑　內埔警走入美髮店宣導防詐

▲內埔警分局長江世宏率團到美身身髮店宣導打詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

普發現金1萬元即將開跑，詐騙集團也蠢蠢欲動！內埔警分局長江世宏率防詐宣導團走入轄內美髮店，提醒「點錯一次，領款變匯款！」警方指出，不法分子常假冒政府單位寄發釣魚簡訊或假網站連結，誘導輸入個資或OTP驗證碼，導致帳戶遭轉帳盜領。警方呼籲「不點、不填、不轉、不匯」，上官方網站辦理最安全，共同守護荷包安全。

普發現金1萬元即將開跑，避免民眾被騙，內埔警分局全力阻詐。警方指出，詐騙集團常假冒政府單位，寄發釣魚簡訊或E-mail，以「領取補助」、「更新帳號」等名義，誘導民眾點擊假官網連結，一旦輸入姓名、帳號或 OTP 驗證碼，帳戶內的錢就可能被轉走。因此特別提醒民眾：官方網站只有一個「.gov.tw」結尾、「政府不會主動寄信、傳訊息要求輸入個資」、「不點、不填、不轉、不匯」守住荷包最安心!

江分局長表示，領普發現金，請上官方網站或指定金融機構辦理，千萬不要輕信陌生連結或訊息，以免掉入詐騙集團陷阱！為提升民眾防詐意識，警方會持續積極深入社區商家進行宣導，讓民眾在生活場域中就能接收到防詐訊息。這次於美髮店宣導，店家與顧客反應熱烈，紛紛表示獲益良多，會將資訊分享給親友，共同防堵詐騙。如有疑問，請撥打165反詐騙專線或110 報案專線查證，一起守護財產安全。