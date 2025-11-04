　
大陸 大陸焦點 特派現場

緬北詐團「白家」一審判決出爐　白所成為首五人判處死刑

▲▼ 調查一年，電信網路詐騙等犯罪的白家犯罪集團首要分子白所成、白應蒼及其他重點涉案人員等21人遭大陸司法正式起訴 。（圖／翻攝 央視）

▲緬北白家電詐集團首腦白所成。（圖／翻攝 央視）

記者魏有德／綜合報導

緬北電詐集團四大家族之一的「白家」詐騙集團今（4）日於廣東深圳中院公開宣判，集團主犯白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5人被判處死刑；另有7人被判死緩或無期徒刑，其餘成員則獲三年至二十年不等刑期。該案揭露出「白家」長期盤踞緬北果敢地區，藉武裝勢力從事跨境詐騙、販毒、暴力等犯罪活動，涉案金額高達290億元人民幣。

▲緬北白家電詐集團一審出庭。（圖／翻攝錦州公安）

▲緬北白家電詐集團一審出庭。（圖／翻攝錦州公安）

《央視新聞》報導，2025年11月4日，廣東省深圳市中級人民法院一審公開宣判白家犯罪集團案。對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告人判處死刑；對李福壽、李志德2名被告人判處死刑，緩期二年執行；對郭建政、潘憲等5名被告人判處無期徒刑；對李龍華、羅文鼎等9名被告人判處二十年至三年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。

法院查明，以白所成、白應能（另案處理）、白應蒼為首的「白家」犯罪集團，長期盤踞於緬甸果敢地區，憑藉當地家族勢力及武裝力量，設立百勝賓館、騰龍一號樓、蒼勝科技園等41個園區，吸引多名「金主」入駐並提供武裝庇護。

▲▼ 調查一年，電信網路詐騙等犯罪的白家犯罪集團首要分子白所成、白應蒼及其他重點涉案人員等21人遭大陸司法正式起訴 。（圖／翻攝 央視）

▲緬北白家犯罪集團遭押送至大陸受審。（圖／翻攝 央視）

該集團與「金主」勾結，從事電信詐騙、賭博、綁架、敲詐勒索、組織賣淫及跨境偷渡等犯罪，涉案資金高達290億元人民幣，造成6名中國公民死亡、1人自殺、多人受傷。

此外，法院指出，白應蒼還曾與他人合謀製造及販運甲基苯丙胺約11噸，涉毒規模驚人。深圳中院認為，被告白所成、白應蒼等人組織、領導、參加犯罪集團，所涉罪名包括詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪等12項。法院綜合考量各被告人的犯罪事實、性質、情節與社會危害性，依法作出上述判決，並明確指出該案「嚴重破壞社會秩序，嚴重侵害中國公民人身與財產安全」。

11/02 全台詐欺最新數據

