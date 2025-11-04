超商普發優惠懶人包！全家「好神卡」2千送210元　咖啡買2送2

▲全家便利商店推出「普發三重奏」回饋，其中「好神卡」每張2000元送210元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

響應普發萬元，超商紛紛祭出「現金放大」回饋，繼7-ELEVEN公布後，全家便利商店今（4）日也公開「普發三重奏」，包括推出「好神卡」有媽祖、財神款式，每張2000元，再送210元紅利金。此外還能買刮刮樂抽萬元購物金；ATM領現小白單加碼，包括Let’s Cafe特濃美式、拿鐵「買2送2」等優惠。

▲「好神卡」有媽祖、財神爺兩款，2000元送210元。（圖／業者提供）

●全家「好神卡」現金放大

全家便利商店以「現金放大術」為核心，結合全台4400家店舖、會員APP並進，推出「普發三重奏」活動，協助民眾讓普發金加乘放大。11月5日起限量發行「好神（省）卡」，設計Q版媽祖款、財神款共兩種卡面，每張售價2,000元，內含2,000元禮物卡（無使用期限），並加贈210元紅利金（使用期限至2025年12月31日止）。民眾可於全台「全家」店舖購買，自用或送禮都適合。

●APP「刮刮樂」送百元、抽萬元購物金



全家APP則在11月12日至11月25日推出活動，民眾只要「進入APP>熱門消息>全民普發好運刮刮樂」即可購買刮刮樂，每張售價1,000元，內容包含1,000元禮物卡（無使用期限）、回饋紅利金100元（使用期限至2025年12月31日止），每日每會員限買3張，讓普發金輕鬆放大。



而購買「全民普發好運刮刮樂」者皆可自動獲得一次「抽獎趣」抽獎資格，無須額外投注，即有機會抽中Fami 錢包「購物金1萬元」共10名，讓普發金入帳不只是領現，更有機會刮出驚喜。

▲到全家店舖的ATM領普發現金，也有小白單優惠券。（圖／業者提供）

●ATM領現加碼優惠

此外，到全家領普發金也享優惠，11月17日至12月31日，凡於全台全家店舖，使用台新、國泰世華、玉山ATM完成「全民+1 政府相挺」普發現金領取，即可獲得商品優惠券（小白單），兌換Let’s Café、Fami!ce霜淇淋、bb.q人氣商品等多項限定優惠。

▲加碼優惠商品包括咖啡「買2送2」。（圖／業者提供）



商品優惠券內容包括：Let’s Café大特濃美式／大特濃拿鐵同品項「買2送2」、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵「買1送1」、Fami!ce霜淇淋「買2送1」、大單品美式／大單品拿鐵同品項「買1送1」，以及bb.q專屬優惠，單筆消費滿399元加1元，可獲得可樂或地瓜薯條等。優惠券使用期限至2026年1月7日，持券可擇一優惠，限實體店舖結帳。

★7-ELEVEN

●1000元放大隨取卡

7-ELEVEN 響應普發萬元，自11月5日至12月31日推出「現金放大術」活動，uniopen會員購買「1000元放大隨取卡」最高可消費至1070元，並加贈 OPENPOINT「50點」。若一次以現金購買10張（共1萬元），最高可獲得 700元加碼購物金、500點OPENPOINT點數，1點等於1元。

▲7-ELEVEN超商響應普發萬元，推出多項商品買2送2，還有千元放大隨取卡。（圖／業者提供）



此外，11月8日至11月10日期間，會員消費滿1111元再贈100點OPENPOINT點數，折扣與滿額贈可同時疊加，讓現金價值再升級。

●優惠加碼買2送2、500元超值組

11月5日起至11月10日限時6天，推出「7-ELEVEN Day購物節」多重優惠好康，全店13大類別指定商品「2件79折、4件75折」，還有眾多商品「買2送2」。

▼「7-ELEVEN Day購物節」11月5日起至11月10日，限6天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

11月5日至12月9日則推出「500元商品組」專案，集結食品、飲料、用品及寵物食品等多元品項，折扣最低 39折起，包括洋芋片、巧克力、口香糖、健美機能飲、瓶裝水、泡麵等多件優惠組合。購買2組以上還可再享購物節滿額贈，不論使用信用卡或現金付款皆能享受折上折，打造最超值的聰明消費。

●ATM領普發金小白單加碼

為響應普發現金，7-ELEVEN自11月17日至12月14日，在全台逾7200家門市的中國信託ATM開放領現，同步推出「小白單優惠券」活動。民眾每週領現金即可獲得限定優惠券，享受多款商品「買2送2、買1送1」超值回饋。

如11月17日至11月23日，推出大杯精品美式、精品拿鐵、可口可樂纖維+、農心辛拉麵等「買2送2」。12月1日至12月7日，有特選美式、特選拿鐵、多喝水氣泡水超值組合；此外還有自白肌保養品、我的健康日記機能飲「買1送1」等優惠。