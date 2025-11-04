　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭粉專點名轟「國民黨最該淘汰的人」　黃敬平：何須霸凌來霸凌去

▲市議員黃敬平針對公有停車場逾期未繳停車費，提出質詢。（圖／市議會提供）

▲黃敬平。（圖／市議會提供）

記者郭運興／台北報導

親藍粉專政客爽3日點名前國民黨中常委、桃園市議員黃敬平，痛批國民黨最該被淘汰的就是這種咖小，大罷免期間跑去綠營政論訕笑自己人，自己可以從今天一路打你到2026。對此，黃敬平回應，黨主席都已選完了，何須霸凌來霸凌去，徒惹笑話親痛仇快。但大批國民黨支持者仍洗版批評「平常上綠媒，炮口對內的時候怎麼沒有想想會有今天」、「明年一定團結桃園選民讓你下去」、「不是很會嗆18位立委該罷」。

粉專政客爽3日突貼出影片表示，很多話，當時不願意講，是不想被綠營做文章，選完了該被檢討的人，一個都跑不掉，國民黨最該被淘汰的就是黃敬平這種咖小，在大罷免期間跑去綠營政論訕笑自己人。

政客爽喊話，如果藍營的選民，做不到在投票的時候，勇敢淘汰這種扯自己人後腿的人，就別再要求別人團結了。

政客爽也在留言區強調，現在發就是不想讓人說幫什麼黨主席選舉帶風向，實打的就是你黃敬平，上綠營政論講過哪些話別以為沒人看到，慢慢玩，黃敬平你不用急，高興的話，自己可以從今天一路打到2026。特別的是，國民黨桃園市議員凌濤也按讚此篇貼文。

對此，黃敬平發文回應，黨主席都已選完了，何須霸凌來霸凌去，徒惹笑話親痛仇快。

但該篇貼文仍遭大批國民黨支持者洗版批評「民進x的間諜」、「你平常隨便上綠媒，炮口對內的時候怎麼沒有想想會有今天」、「明年一定團結桃園選民讓你下去」、「好像是你先的」、「踏著別人的血，賺到什麼」、「不是很會拍桌！不是很會嗆18位立委該罷」、「你的一言一行真的讓人家看不下去」、「全代會結束後，你上談話節目不是還故意在節目裏攻擊舊團隊」。

政客爽也留言反擊，誰跟你親？就是黨主席選舉選完了才臭你啊，免得這位大議員上節目說帶風向。國民黨有幾個人跑去綠營政論嘲諷自己人？要論霸凌，黃敬平跟綠營政論霸凌自己人的時候不是很爽嗎？還狂臭馬英九忘了嗎？

政客爽痛批，這嘴臉真的是太好笑了，知道私底下有多少人討厭你嗎？大罷免選戰一堆人很辛苦在打仗，在那邊訕笑凌濤、翁曉玲，難道不知道那段時間他們被綠營圍毆嗎？有這種黨員非常可悲，有這種議員更是可悲。

 

更多新聞
川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

替吳音寧抱屈　綠黨團：柯文哲用同學、連勝文掌悠遊卡才是酬庸

高溫假擬入法　卓榮泰：勞工安全與人權是討論核心

數位身分證已砸10億會續推？　劉世芳：個資會組織法齊全可研議

吳音寧掌台肥生變？　卓榮泰：待董事會最終決定

揭屏東廚餘養豬稽查率僅7％　羅智強批民進黨中央地方聯手搞爆防疫

卓榮泰：明中午決定非洲豬瘟是否解封　後續再執行1個月安定計畫

游盈隆：台海要永久和平「中國必須走向民主」　鄭麗文要認清這道理

落實「賴17條」50國人註銷戶籍　邱垂正籲遵守《兩岸人民關係條例》

毒駕害死人畫面曝！桃園貨車解體斷兩截　駕駛慘死

桃園市龜山區忠義路昨(3日)晚上9時54分發生嚴重車禍！貨車遭同向直行的轎車碰撞，造成貨車失控衝撞路邊路燈，車身斷成兩截、車頭爛毀，警消獲報到場時駕駛戴姓男子(67歲)已無呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院搶救後，仍不幸宣告不治，經查轎車駕駛毒駕上路，全案依過失傷害致死、公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

揭屏東廚餘養豬稽查率僅7％　羅智強批民進黨中央地方聯手搞爆防疫

游盈隆：台海要永久和平「中國必須走向民主」　鄭麗文要認清這道理

桃園推可負擔住宅　民代：謹慎擬定市場機制管理

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

