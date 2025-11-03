　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園推「可負擔住宅」政策　彭俊豪：謹慎擬定「市場機制管理」

▲桃園推「可負擔住宅」政策

▲桃園推「可負擔住宅」政策，市議員彭俊豪關切「市場機制管理」擬定。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會3日進行市政總質詢，市議員彭俊豪指出，市府計畫推行「可負擔住宅」政策，降低購屋門檻，最快明年上路，引發各界關注；目前政策設計雖已有目標群體、價格、地點及購售機制，但「市場機制管理」相當重要，才能確保年輕家庭與自住者優先受惠，同時妥善規劃住宅公共設施，明定維護責任，避免與私權衝突。

彭俊豪表示，市府採取「去商品化」及「封閉式買賣」方式調控市場，但仍有多項問題待釐清。首先，「封閉市場」如何確保限縮於自住者及年輕育兒家庭？需建立查核機制，防止以他人名義購買或投機。其次，回購公式如何訂定？若回購價格過高，恐形成政府炒房；過低，則損及民眾權益。

▲桃園推「可負擔住宅」政策

▲市議員彭俊豪關切「市場機制管理」擬定。（圖／市議會民進黨團提供）

彭俊豪議員說，房屋資訊透明也是關鍵，包括「實坪」與「虛坪」差異，以及社區公設管理與維修責任。若社區設置公托、公幼等福利設施，市府如何安排分攤成本及維護安全，都是必須考量的問題。他提醒，可負擔住宅若推行不慎，可能反壓縮社會住宅量能，市府必須完整規劃與風險評估，才能真正達成「可負擔」目標。

都發局長江南志表示，可負擔住宅制度將分為自治條例、辦法及信託合約三層設計， 採「有限制條件的所有權」，同時研議「先租後購」模式 ，由住宅及都更中心統籌管理，確保購屋資格與價格透明。首次交易將同時鑑估市場價與可負擔價，依年限、通膨、折舊訂定回購公式，兼顧公平與穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

公園不能打赤膊　高雄男「脫衣打球」被檢舉挨罰2000元

國道2號大竹交流道改善工程動土　提升往返桃園機場旅客通行效率

桃園推「可負擔住宅」政策　彭俊豪：謹慎擬定「市場機制管理」

教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

「名間好物」產業實體店面開幕　四社區協力打造在地特色產品品牌

歷經14年努力！新北市立學校全數獲「低碳校園標章」

愛心送暖！彰化同鄉總會捐300萬　力挺新北待用餐計畫

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」　11／8雅集安平古堡

探索上新莊！新北推薦4處共融公園　親近自然、動靜皆宜

新北五股27戶「合力自拆」違建　 助污水接管終結抽水肥惡臭

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

川普表態：輝達Blackwell晶片「不給其他人」

萬聖節萌童扮裝濟公！　今天化緣只要糖果XD

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

公園不能打赤膊　高雄男「脫衣打球」被檢舉挨罰2000元

國道2號大竹交流道改善工程動土　提升往返桃園機場旅客通行效率

桃園推「可負擔住宅」政策　彭俊豪：謹慎擬定「市場機制管理」

教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

「名間好物」產業實體店面開幕　四社區協力打造在地特色產品品牌

歷經14年努力！新北市立學校全數獲「低碳校園標章」

愛心送暖！彰化同鄉總會捐300萬　力挺新北待用餐計畫

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」　11／8雅集安平古堡

探索上新莊！新北推薦4處共融公園　親近自然、動靜皆宜

新北五股27戶「合力自拆」違建　 助污水接管終結抽水肥惡臭

公園不能打赤膊　高雄男「脫衣打球」被檢舉挨罰2000元

北捷板南線女持刀攻擊「割傷男學生」　遭判4年6月

羅馬古塔驚悚坍塌！維修工人1重傷1受困失聯　煙塵瀰漫畫面曝

變態前房客涉縱火害母女喪命！中檢晚間複訊後聲押禁見

立冬極寒！命理師揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

Shein全球首家實體店將開！平台竟賣「擬似兒童」情趣娃娃遭警告

美宣布重啟核試驗　芬蘭總統：核武新時代已到來

國際火線／世界已經翻轉，「魔童」川普鬧夠了沒？

美周記／Bobbi Brown喀什米爾唇膏打造絨霧美唇、I’M MEME 小臉修容棒推新色

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

地方熱門新聞

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

國道2號大竹交流道　改善工程動土

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

桃園推可負擔住宅　民代：謹慎擬定市場機制管理

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」11／8雅集安平古堡

「名間好物」產業實體店面開幕

南投縣加碼投資數位學習補助埔里國中設飛行模擬教室

新北市立學校全數獲「低碳校園標章」

彰化同鄉總會捐300萬　力挺新北待用餐計畫

租客藏10加侖汽油點火　拉買家、律師陪葬

台南羊肉老店「員工蹲地切肉」曝光挨轟

台南地檢署誠徵打擊犯罪夥伴辦理檢察官助理招考

陳以信推「港市合作」安平摩天輪成台南經濟新引擎

中市府搶先消毒挨批　中央取消明記者會

更多熱門

相關新聞

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

國道1號五楊高架南向45.3公里桃園路段發生重大車禍，國道警方接獲通報，今（3日）晚7時5分左右，現場先發生連環車禍，處理過程中後方大型遊覽車又追撞，BMW女駕駛下車查看被撞受困車底，因嚴重外傷重創，當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救中。

即／國道重大車禍　7車追撞女當場斷氣

即／國道重大車禍　7車追撞女當場斷氣

凌濤曝正國會挺林岱樺「叫板賴清德」動機

凌濤曝正國會挺林岱樺「叫板賴清德」動機

華航2組員派遣休時爭議挨罰百萬　公司：將提行政救濟請求撤銷

華航2組員派遣休時爭議挨罰百萬　公司：將提行政救濟請求撤銷

痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

關鍵字：

桃園可負擔住宅彭俊豪市場機制管理

讀者迴響

熱門新聞

即／黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

員工用國語講「草仔粿、粉粿」　一沐日遭出征

信義區雙屍案新發展　CEO與女藥頭關係曝

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

范姜現身瘦剩65公斤！天后闆妹心疼找他代言

范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」網友安慰「離開偷吃的臭粿會更好」

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面