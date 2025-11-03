桃園推「可負擔住宅」政策　彭俊豪：謹慎擬定「市場機制管理」

▲桃園推「可負擔住宅」政策，市議員彭俊豪關切「市場機制管理」擬定。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會3日進行市政總質詢，市議員彭俊豪指出，市府計畫推行「可負擔住宅」政策，降低購屋門檻，最快明年上路，引發各界關注；目前政策設計雖已有目標群體、價格、地點及購售機制，但「市場機制管理」相當重要，才能確保年輕家庭與自住者優先受惠，同時妥善規劃住宅公共設施，明定維護責任，避免與私權衝突。

彭俊豪表示，市府採取「去商品化」及「封閉式買賣」方式調控市場，但仍有多項問題待釐清。首先，「封閉市場」如何確保限縮於自住者及年輕育兒家庭？需建立查核機制，防止以他人名義購買或投機。其次，回購公式如何訂定？若回購價格過高，恐形成政府炒房；過低，則損及民眾權益。

▲市議員彭俊豪關切「市場機制管理」擬定。（圖／市議會民進黨團提供）



彭俊豪議員說，房屋資訊透明也是關鍵，包括「實坪」與「虛坪」差異，以及社區公設管理與維修責任。若社區設置公托、公幼等福利設施，市府如何安排分攤成本及維護安全，都是必須考量的問題。他提醒，可負擔住宅若推行不慎，可能反壓縮社會住宅量能，市府必須完整規劃與風險評估，才能真正達成「可負擔」目標。

都發局長江南志表示，可負擔住宅制度將分為自治條例、辦法及信託合約三層設計， 採「有限制條件的所有權」，同時研議「先租後購」模式 ，由住宅及都更中心統籌管理，確保購屋資格與價格透明。首次交易將同時鑑估市場價與可負擔價，依年限、通膨、折舊訂定回購公式，兼顧公平與穩定。