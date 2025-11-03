　
社會 社會焦點 保障人權

國道7連撞現場曝光　29歲BMW女「下車看」被客運撞死

▲▼國道五楊高架連環車禍，BMW女駕駛被遊覽車撞命危。（圖／記者楊熾興、陳以昇翻攝）

▲客運二度追撞造成嚴重連環車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者楊熾興、陳以昇、許力方／桃園報導

國道1號五楊高架南向45.3公里桃園路段發生重大車禍，國道警方接獲通報，今（3日）晚7時5分左右，現場先發生連環車禍，處理過程中後方客運又追撞，BMW女駕駛下車查看被撞受困車底，因嚴重外傷重創，當場失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。

【22:55更新】吳女不治。

國道警方初步指出，29歲吳姓女子駕駛小客車行經該路段時，疑似未保持安全距離，撞上前方3部車輛，造成4車事故，現場原無人受傷；但在排除過程中，57歲鄭姓男子駕駛由台北往新竹的客運追撞上，導致站在車外的吳女受困車底。

▲▼國道五楊高架連環車禍，BMW女駕駛被遊覽車撞命危。（圖／記者楊熾興、陳以昇翻攝）

▲▼BMW女駕駛下車查看被撞困車底，宣告不治。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼國道五楊高架連環車禍，BMW女駕駛被遊覽車撞命危。（圖／記者楊熾興、陳以昇翻攝）

警消獲報趕抵，吳女獲救時因重創當場沒了呼吸心跳，至於客運上有乘客，均無受傷。事故於今晚8時40分排除，交通恢復通暢，但一度回堵約5公里。

根據高公局指出，現場共2起車禍，5部小客車與1部小貨車先在內線發生車禍，後方處理過程中又造成2次追撞，客運撞上其中1部小客車，造成4人、2男2女受傷，其中吳女傷勢最重，分別送林口長庚、敏盛綜合醫院搶救，吳女晚間宣告不治。

▲▼國道五楊高架連環車禍，BMW女駕駛被遊覽車撞命危。（圖／記者楊熾興、陳以昇翻攝）

