台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

▲台大中文系教授蔡璧名逝世，享壽60歲，家屬將於10月29日舉行告別式（圖／翻攝台大中文系官網）



記者楊庭蒝／綜合報導

長年以研究中國思想史與道家哲學聞名的台灣大學中文系教授蔡璧名，於10月21日病逝，享壽60歲。她多年來以莊子思想為核心，推廣對生命、愛情與身體的哲學思考，其出版作品與授課皆深受學界與讀者敬重。

台大中文系今日證實噩耗，並於官網發布公告指出，家屬已於台北市立第二殯儀館三樓蓮位堂「A1-16」設置簡易靈堂（開放時間為上午9時至晚間9時），並將於10月29日上午10時30分，在懷愛館景行樓一樓「景明廳」舉行告別式。家屬婉謝輓聯、花圈及奠儀，亦不另發訃聞，盼各界師友依時前往致意。

蔡璧名1965年出生於醫學世家，曾祖父與祖父皆為中醫師，外祖父從事西醫，父母為執業藥師。她自中興大學中文系畢業後，取得台灣師範大學國文研究所碩士學位，並於台大中文所完成博士學位，之後留校任教，長期致力於道家思想、先秦諸子與醫家思想的研究。

她在台大開設的開放式課程《正是時候讀莊子》深受學生與社會大眾喜愛，透過深入淺出的講述，讓古代哲思融入現代生活。她也多次獲頒台大優良教師獎，並出版多部以莊子思想探討人生與情感的書籍，被譽為「最會講莊子的教授」。

消息傳出後，印刻出版社長初安民在臉書上表示「遺憾、驚訝、不捨」，中央大學中文系教授胡川安也發文悼念：「感謝蔡璧名教授留下的著作與思想。」學界同仁紛紛表達哀思，稱她不僅學問深厚，更以溫柔堅定的姿態面對病痛，留下難以磨滅的精神印記。