獨／最長寒假65天　台大首推寒假課程「教師開課最高補助7萬」

▲因應最長寒假，台大首度規劃在寒假開課推出正式課程。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國內大學因實施一學期16周，今年底將迎來史上最長寒假。為讓學生充分利用時間，台大針對學生在寒假出國修課可採計為畢業學分，更首度規劃在寒假開課，透過密集上課讓學生取得學分。校方鼓勵教師開課，讓開課納入教師

授課時數與優先申請借用教學館教室，同時開設實習與見習課程會有經費補助，最高上限7萬元。

根據教育部統計，今年共有12所大專校院實施一學期16周，由於台大等8校因為9月1日開學，預計12月22日開始放假，大學將迎來史上最早寒假，總計長達61天，若加上前後兩個周末，更長達65天。

因應未來寒假2個月將是常態，台大去年新增寒假出國進修學分可採計為畢業學分，創大學先例，學士班學生在寒暑假出國進修，可採計學分上限無規定，研究生以二分之一為限，但須在開學前完成課程。另外，為鼓勵台大學生善用寒假進行多元、跨域與自主學習，提升關鍵能力，台大在日前的教務會議上首度提出推動寒假課程，希望各教學單位在寒假期間開設各類課程。

台大表示，上課時間為今年12月22日到115年2月11日，共計7周，開課原則部分，最低授課以1周以上為原則，至少要上滿教育部規定的18小時為一學分，而且學生上課後都可拿到學分，教師在系、院課程委員會通過後，專簽到教務長核可後就可以實施。

而為了鼓勵教師開課，台大表示，只要教師有開課，都會納入114學年教師授課時數，同時可以優先申請借用教學館教室，教師若是開設實習與見習課程會有經費補助，最高上限為7萬元。

對此，同屬台大系統的台師大教務處表示，台師大學生具高度自主學習能力，寒假期間已有短期赴外交流、實習及教師帶團出訪等多元學習機會，因此今年暫不安排寒修課程。過去二年暑期授課成效良好，校方會在此基礎上，持續強化暑期課程。