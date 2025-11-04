妙瓦底園區遭破大逃亡！　19豬仔窩藏「曼谷豪華別墅」全被逮

▲泰國警方當場逮捕19名非法居留的菲律賓籍詐騙分子。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國警方31日在曼谷近郊豪華泳池別墅破獲跨國詐騙集團，發現有22名外籍人士窩藏於此，逮捕其中19人。警方指出，這批詐騙犯原本在緬甸妙瓦底地區經營詐騙園區，但因當地政府近日全力打擊詐騙，當地爆發武裝衝突，才緊急逃至泰國避難，待風頭過去後，東山再起。

根據Khaosod報導，泰國警方指出，「反網路詐騙中心」透過大數據分析發現，大批來自跨國犯罪組織的詐騙分子陸續從鄰國逃入泰國境內，因此下令犯罪打擊局第二大隊前往北欖府進行查緝行動。

執法人員10月29日突襲一處位於曼谷近郊、北欖府邊境的高級泳池別墅，並當場逮捕19名入境許可過期仍非法居留的菲律賓籍人士，其中3人為男性、16人為女性，年齡介於21歲至38歲。

現場另外還發現1名44歲新加坡男子、1名25歲菲律賓男子以及1名25歲菲律賓女子，但3人並未違反移民法，因此沒有被逮捕，不過由於涉及相關詐騙行為，因此移民局將考慮取消其簽證。

據了解，這批詐騙分子原本在緬甸妙瓦底經營詐騙事業，受雇於中國籍老闆「林先生」旗下三家公司DBL1、DBL2及DRS，專門鎖定使用新加坡電話號碼的民眾進行投資詐騙。

妙瓦底地區10月21日爆發武裝衝突後，集團高層緊急安排成員撤離，以20萬泰銖租下豪華別墅作為中轉站，原計劃同月27至31日期間再轉往柬埔寨繼續營運。

調查過程中，44歲新加坡籍男子供出另有7名詐騙集團的高階管理人員藏身曼谷某飯店。警方隨即前往查緝，並傳喚37歲馬來西亞籍男子及33歲中國籍女子，兩人經查證確實涉及詐騙活動，因此也將取消其簽證。

不過仍有5名馬來西亞籍嫌犯成功逃脫，年齡介於29至55歲，警方正全力追緝中。此次行動共計查獲24名跨國詐騙分子，其中19人因違反入境法規遭到逮捕，另外5人雖無違法居留問題，但因涉及詐騙，也將被取消簽證。