32台灣人在柬埔寨被抓！　涉跨國電信詐騙

▲柬埔寨4日展開詐騙掃蕩行動，抓回57人，其中32人是台灣人。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨警方4日在柴楨省展開掃蕩詐騙突襲行動，成功搗毀一處跨國電信詐騙集團藏匿窩點，總計57名外籍人士遭拘留，分別是32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人以及1名新加坡人。

柬中時報報導，這處位在柴楨省巴域市的詐騙據點現場被查扣多台電腦、手機以及相關通訊設備。根據初步調查，該集團涉嫌從事跨境電信詐騙活動。

總理洪馬內今年啟動全國性「清剿網路詐騙」專案行動，根據國家打擊網路詐騙委員會秘書處統計，在6月27日至10月14日總計110天期間，全境進行92次聯合執法，橫跨18個省市，累計逮捕約3455名涉案嫌疑人。

報導指出，這些人來自多達20個國家和地區，除了中國大陸、台灣、越南、印尼、印度、孟加拉、泰國、南韓、巴基斯坦、尼泊爾之外，也有馬來西亞、日本、緬甸、菲律賓、寮國、喀麥隆、奈及利亞、烏干達、獅子山、蒙古、俄羅斯等國的公民。

國務部長蔡西納烈表示，柬埔寨政府決心清除網路詐騙活動，不允許犯罪分子把柬埔寨當作詐騙基地或是誘騙外籍人士參與違法行為。