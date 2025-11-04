小資女被炒魷魚背債200萬！當車手面交千萬　慘被判刑2年4月

▲陳姓女子淪車手面交1060萬遭逮。（示意資料圖，與本案無關）

記者唐詠絮／彰化報導

一名陳姓女子因遭公司資遣又負債，在經濟壓力下竟鋌而走險加入詐騙集團，擔任車手工作。假冒投資公司專員，約被害人在一處觀光景點面交1,060萬餘元的款項，薪水都還沒落袋，就被警方逮捕。陳女雖坦承犯行，但因未能與被害人和解，遭依《詐欺犯罪危害防制條例》判處有期徒刑2年4月。

判決書指出，詐團在網路平台投放投資廣告，吸引被害人點擊瀏覽後，自稱「劉女」及「投資公司」的詐團成員透過LINE與被害人聯繫，以投資股票保證獲利為誘餌，要求以現金儲值方式進行投資。

擁有大學學歷的陳姓女子原本在傳統產業擔任業務助理長達8年，卻不幸遭到公司惡意資遣，加上積欠200多萬元的債務，在龐大經濟壓力下加入詐騙集團，擔任收取贓款的車手。

陳女依照指示前往某觀光景點，出示事先在便利商店列印的偽造工作證與收據，成功騙取被害人的信任，當場收取1,060萬6,300元現金。詐騙集團精心準備的偽造文書上，還蓋有「某投資股份有限公司」的偽造印文，讓整個交易過程看起來更加真實，但仍被警方逮捕。

陳女在法庭上坦承，詐團成員「白哥哥」指示她攜帶偽造的工作證與收據，假冒「某投資股份有限公司」陳姓外務女專員進行面交。她表示，原本約定每月15日統一發放薪資，但在尚未領到任何報酬前就被警方查獲。

彰化地方法院審理時，陳女坦承所有犯行。法院認定她涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》中「三人以上共同詐欺取財獲取財物達五百萬元罪」、行使偽造文書罪及違反《洗錢防制法》等罪名。

法官審酌陳女因經濟壓力鋌而走險，在偵查和審理過程中均坦承犯行，符合減刑條件；但由於她未能與被害人達成調解，賠償損失，加上犯罪金額特別龐大，造成被害人嚴重損失，因此判處2年4個月有期徒刑。