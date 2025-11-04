　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小資女被炒魷魚背債200萬！當車手面交千萬　慘被判刑2年4月

▲陳姓女子淪車手面交1060萬遭逮。（示意資料圖，與本案無關）

▲陳姓女子淪車手面交1060萬遭逮。（示意資料圖，與本案無關）

記者唐詠絮／彰化報導

一名陳姓女子因遭公司資遣又負債，在經濟壓力下竟鋌而走險加入詐騙集團，擔任車手工作。假冒投資公司專員，約被害人在一處觀光景點面交1,060萬餘元的款項，薪水都還沒落袋，就被警方逮捕。陳女雖坦承犯行，但因未能與被害人和解，遭依《詐欺犯罪危害防制條例》判處有期徒刑2年4月。

判決書指出，詐團在網路平台投放投資廣告，吸引被害人點擊瀏覽後，自稱「劉女」及「投資公司」的詐團成員透過LINE與被害人聯繫，以投資股票保證獲利為誘餌，要求以現金儲值方式進行投資。

擁有大學學歷的陳姓女子原本在傳統產業擔任業務助理長達8年，卻不幸遭到公司惡意資遣，加上積欠200多萬元的債務，在龐大經濟壓力下加入詐騙集團，擔任收取贓款的車手。

▲陳姓女子淪車手面交1060萬遭逮。（示意資料圖，與本案無關）

▲陳姓女子淪車手面交1060萬遭逮。（示意資料圖，與本案無關）

陳女依照指示前往某觀光景點，出示事先在便利商店列印的偽造工作證與收據，成功騙取被害人的信任，當場收取1,060萬6,300元現金。詐騙集團精心準備的偽造文書上，還蓋有「某投資股份有限公司」的偽造印文，讓整個交易過程看起來更加真實，但仍被警方逮捕。

陳女在法庭上坦承，詐團成員「白哥哥」指示她攜帶偽造的工作證與收據，假冒「某投資股份有限公司」陳姓外務女專員進行面交。她表示，原本約定每月15日統一發放薪資，但在尚未領到任何報酬前就被警方查獲。

彰化地方法院審理時，陳女坦承所有犯行。法院認定她涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》中「三人以上共同詐欺取財獲取財物達五百萬元罪」、行使偽造文書罪及違反《洗錢防制法》等罪名。

法官審酌陳女因經濟壓力鋌而走險，在偵查和審理過程中均坦承犯行，符合減刑條件；但由於她未能與被害人達成調解，賠償損失，加上犯罪金額特別龐大，造成被害人嚴重損失，因此判處2年4個月有期徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤
公園「脫衣打籃球」　被檢舉挨罰2000元
謝侑芯與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！
謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭三星農田水溝驚現「夢幻綠」　某農莊涉污染最高開罰300萬

快訊／國3「3車追撞」！外側2車道鋁罐營養品噴滿地　後方回堵1K

安置「城中城住戶」建案遭終止合約　營造商開砲：屢遭刁難干預

恐怖瞬間！台19線機車併排推撞雙雙倒地　他遭轎車吞噬一度命危

高雄關加強金門小三通防疫　聯合查緝嚴堵非洲豬瘟入境

快訊／滿載土方砂石車國3、台66線匝道口翻覆　封閉2車道塞爆

小資女被炒魷魚背債200萬！當車手面交千萬　慘被判刑2年4月

快訊／變態房客縱火燒死母女　拒認罪喊「吃人夠夠」收押禁見

鐵衛憲兵加入「臥龍會」反戰　看《零日攻擊》收30萬下場慘了

台中4歲童公園跌倒頭部狂流血　父攔警車求救：我真的很害怕

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

宜蘭三星農田水溝驚現「夢幻綠」　某農莊涉污染最高開罰300萬

快訊／國3「3車追撞」！外側2車道鋁罐營養品噴滿地　後方回堵1K

安置「城中城住戶」建案遭終止合約　營造商開砲：屢遭刁難干預

恐怖瞬間！台19線機車併排推撞雙雙倒地　他遭轎車吞噬一度命危

高雄關加強金門小三通防疫　聯合查緝嚴堵非洲豬瘟入境

快訊／滿載土方砂石車國3、台66線匝道口翻覆　封閉2車道塞爆

小資女被炒魷魚背債200萬！當車手面交千萬　慘被判刑2年4月

快訊／變態房客縱火燒死母女　拒認罪喊「吃人夠夠」收押禁見

鐵衛憲兵加入「臥龍會」反戰　看《零日攻擊》收30萬下場慘了

台中4歲童公園跌倒頭部狂流血　父攔警車求救：我真的很害怕

無懼45%房地合一稅　大咖「閃電轉手」商旅加價1.3億賣

台南中輟預防績效亮眼　奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

「樂齡動起來、健康不打烊」　桃園試辦「2025年長者圓夢計畫」

快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤

Apple Intelligence繁體中文正式登場！五大實用功能一次掌握

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

北市托嬰監視器只存45天挨轟！　顏若芳要求年底前擴增至60天

COMEBUY創始永吉店新推「黑糖系列」　紅綠茶限時免費喝

宜蘭宣布即日起全面禁廚餘養豬　輔導10業者轉型改用飼料

台日創投結盟！　開發創新管顧與GxPartners簽合作備忘錄

【誰比較沒出息？】唱王世堅主題曲被糾正？小哥反嗆：呀！你不會XD

社會熱門新聞

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

CEO極樂毒趴內幕曝！富家女留學返台淪「上流藥頭」

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

信義區雙屍案新發展　CEO與女藥頭關係曝

毒駕害死人畫面曝！桃園貨車解體斷兩截　駕駛慘死

即／國3軍卡撞軍卡　駕駛兵車距太近變「卡車」

即／台中火車站月台「1男無呼吸心跳」！搶救無效亡

50億軍服得標廠　驚見柯假帳案要角

林岱樺自爆缺衣服、茹素靠家人準備　法官准她回家住

高雄爸媽四貼上路　1童「慘掛車外」畫面曝

北捷女車廂持刀傷男學生　遭判4年6月

更多熱門

相關新聞

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

普發1萬元政策線上登記明（5）日起跑，財政部證實，10月31日（五）晚間及11月2日（日）上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址，涉及釣魚網站詐騙行為，呼籲民眾透過「3不1要」原則防詐。

領1萬當心變匯款　警走入美髮店宣導防詐

領1萬當心變匯款　警走入美髮店宣導防詐

緬北詐團「白家」一審判決出爐 白所成為首五人判處死刑

緬北詐團「白家」一審判決出爐 白所成為首五人判處死刑

龍山寺收個資　負責人事前「解釋文」全看傻

龍山寺收個資　負責人事前「解釋文」全看傻

花壇清潔隊施工　「垃圾山」堵門慘況曝光

花壇清潔隊施工　「垃圾山」堵門慘況曝光

關鍵字：

彰化投資詐騙車手面交資遣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面