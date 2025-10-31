嘉藥USR×CSR論壇登場　攜手企業共創永續產業新價值

▲嘉南藥理大學舉辦USR×CSR論壇，產官學研代表齊聚交流永續實踐。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學31日在校內國際會議廳舉辦「2025大學與企業攜手實踐社會責任（USR×CSR）論壇」，以「共創永續生態與產業新價值」為主題，邀集全國多所USR計畫團隊與企業代表齊聚交流，吸引超過120位產官學研與社區夥伴參與，安南區副區長郭孟淑特地出席致意，現場交流熱烈，展現產學共創推動地方永續的能量。

論壇邀請嘉南藥理大學、樹德科技大學、崑山科技大學及輔英科技大學四所大學USR團隊，與中國石化開發公司、崑鼎綠能環保公司、磐誠工程顧問公司及昭志工業公司四家企業代表進行專題演講。大學團隊分享從環境教育、綠色設計到循環經濟等在地實踐成果；企業則以碳管理、綠能技術與社會參與為核心，呈現USR與CSR協同共榮的具體行動。

此外，磐誠工程顧問公司、昭志工業公司及信鼎技術服務股份有限公司更慷慨捐款支持論壇舉辦，以實際行動展現企業對永續教育與產學合作的重視，攜手推動「永續安南」行動邁向新階段。

安南區副區長郭孟淑表示，安南區擁有豐富自然生態與文化底蘊，期盼透過「永續安南生態社區」推動，將生態特色與綠色產業緊密結合，讓環境保育與經濟發展相輔相成，打造宜居、宜學、宜遊的永續城市典範。

嘉南藥理大學校長張翊峰指出，嘉藥自109年起推動「永續安南：生態社區×環境教育×綠色產業」USR計畫，透過在地實踐推動社區低碳轉型、產業綠色升級與環境教育紮根，逐步形成「從安南出發、地方共榮」的永續發展模式。未來學校將持續深化跨界合作，連結國家永續目標，打造全民參與的綠色共榮新局。