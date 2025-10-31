　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉藥USR×CSR論壇登場　攜手企業共創永續產業新價值

▲嘉南藥理大學舉辦USR×CSR論壇，產官學研代表齊聚交流永續實踐。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學舉辦USR×CSR論壇，產官學研代表齊聚交流永續實踐。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學31日在校內國際會議廳舉辦「2025大學與企業攜手實踐社會責任（USR×CSR）論壇」，以「共創永續生態與產業新價值」為主題，邀集全國多所USR計畫團隊與企業代表齊聚交流，吸引超過120位產官學研與社區夥伴參與，安南區副區長郭孟淑特地出席致意，現場交流熱烈，展現產學共創推動地方永續的能量。

論壇邀請嘉南藥理大學、樹德科技大學、崑山科技大學及輔英科技大學四所大學USR團隊，與中國石化開發公司、崑鼎綠能環保公司、磐誠工程顧問公司及昭志工業公司四家企業代表進行專題演講。大學團隊分享從環境教育、綠色設計到循環經濟等在地實踐成果；企業則以碳管理、綠能技術與社會參與為核心，呈現USR與CSR協同共榮的具體行動。

▲嘉南藥理大學舉辦USR×CSR論壇，產官學研代表齊聚交流永續實踐。（記者林東良翻攝，下同）

此外，磐誠工程顧問公司、昭志工業公司及信鼎技術服務股份有限公司更慷慨捐款支持論壇舉辦，以實際行動展現企業對永續教育與產學合作的重視，攜手推動「永續安南」行動邁向新階段。

安南區副區長郭孟淑表示，安南區擁有豐富自然生態與文化底蘊，期盼透過「永續安南生態社區」推動，將生態特色與綠色產業緊密結合，讓環境保育與經濟發展相輔相成，打造宜居、宜學、宜遊的永續城市典範。

▲嘉南藥理大學舉辦USR×CSR論壇，產官學研代表齊聚交流永續實踐。（記者林東良翻攝，下同）

嘉南藥理大學校長張翊峰指出，嘉藥自109年起推動「永續安南：生態社區×環境教育×綠色產業」USR計畫，透過在地實踐推動社區低碳轉型、產業綠色升級與環境教育紮根，逐步形成「從安南出發、地方共榮」的永續發展模式。未來學校將持續深化跨界合作，連結國家永續目標，打造全民參與的綠色共榮新局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北海道3死血案　1男2女屍體堆家中
想自願留營！　體檢造假慘了
粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了
屈中恆18年前就警告王子！神預言片段被挖出
快訊／中職年度三大獎　入圍名單公布
快訊／非洲豬瘟基因定序公布
快訊／爆乳黃牛夫妻又來了！狂掃GD票遭拘提

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

嘉義大林小旗艦計畫　實踐社區共好理念

南消七大萬聖節出擊！防火繪本搭配CPR　幼兒防災教育不缺席

公共停車空間智慧化！嘉義市政府舉辦ROT案前置作業公聽會

從慢經濟走向永續力　台東縣府奪下亞太永續會展銀獎

嘉義市購物節個人最高消費3911萬　買普渡品抽中百萬現金

台澳消防聯手挑戰知本山域　實戰演練展現救援實力

嘉義地檢署義務勞務機構訓練　深化反詐騙意識

永康「宜居成功」社宅居民慶入厝　黃偉哲：歡迎移居台南迎向成功

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

嘉義大林小旗艦計畫　實踐社區共好理念

南消七大萬聖節出擊！防火繪本搭配CPR　幼兒防災教育不缺席

公共停車空間智慧化！嘉義市政府舉辦ROT案前置作業公聽會

從慢經濟走向永續力　台東縣府奪下亞太永續會展銀獎

嘉義市購物節個人最高消費3911萬　買普渡品抽中百萬現金

台澳消防聯手挑戰知本山域　實戰演練展現救援實力

嘉義地檢署義務勞務機構訓練　深化反詐騙意識

永康「宜居成功」社宅居民慶入厝　黃偉哲：歡迎移居台南迎向成功

身邊的朋友真的適合你嗎？3個細節看清對方　讓彼此不再消磨內耗

新婚族買房5年成功逆襲！　專家提4因素：小心掉入槓桿風險

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

陸配「喪失台灣身分」直播喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

1516萬人朝聖公益商圈　觀光霸主中古屋成搶手貨

日40多歲男「屠殺3至親」！屍體堆自家　冷血現身警局自首

65.2萬股民照過來！　006208配息3.448元年化配息率4.54％

黃仁勳感人演說！喊「缺南韓網咖，就沒輝達」　攜手韓企打造AI強國

嘉義大林小旗艦計畫　實踐社區共好理念

【亂玩雷射筆GG】雷射筆照淡海輕軌駕駛室　大叔辯「好玩」意外被搜出毒品

地方熱門新聞

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

竹溪整治最後拼圖！水質淨化場第二期動土啟航

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望

桃青提案所績優提案團隊決選　山腳狗創意奪冠

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

台南國際勞動力一家親外國人體驗台南文化魅力

日籍醫學生走進台南消防東門分隊見證台灣救援專業實力

奇美醫院推動社區安寧照護讓「無人被遺落」不只是一句口號

從日語老師到稻草職人張淑娥以嘉南稻藝延續八田精神

嘉義水上全民運動館　11/5前免費試營運

議會施政報告細數政績　邱臣遠代理市長：力拼未來建設建構幸福城市

更多熱門

相關新聞

嘉藥生活系揚名國際征戰馬來西亞奪下2特金6金獎

嘉藥生活系揚名國際征戰馬來西亞奪下2特金6金獎

嘉南藥理大學再傳捷報！生活保健科技系師生團隊遠赴馬來西亞參加「2025年第六屆世界名廚錦標賽」，在指導老師林宇志帶領下，學生郭聖泓、林咨妤、吳岳錡三人表現十分亮眼。

嘉藥再傳捷報！營養師聯考奪下全國榜首、榜眼

嘉藥再傳捷報！營養師聯考奪下全國榜首、榜眼

台美建立反毒論壇平台　美國聯邦緝毒署前署長抵台交流

台美建立反毒論壇平台　美國聯邦緝毒署前署長抵台交流

國際學生手栽「紅骨仙草」

國際學生手栽「紅骨仙草」

和平為根、制度為基的兩岸試煉

和平為根、制度為基的兩岸試煉

關鍵字：

嘉藥USRCSR論壇

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面