台南市府第4場大型就博會登場　釋出近4千職缺初媒率達5成2

▲台南市第4場大型就博會於新營糖廠中山堂登場，吸引大批民眾應徵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府1日於新營糖廠中山堂舉辦2025年「台南好生活．台南呷頭路」第4場大型就業博覽會，現場邀集84家廠商釋出近4000個職缺，其中月薪3萬5千元以上職缺佔近6成，吸引眾多民眾前往應徵，初步媒合率達5成2，成效亮眼。

副祕書長徐健麟代表市長黃偉哲出席，與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、勞工局長王鑫基及多位貴賓共同主持啟動儀式，為求職者「加油打氣」。徐健麟致詞時表示，感謝各大企業及協辦單位共同推動就博會，為市民創造多元就業機會。他指出，市府團隊在黃偉哲市長帶領下，近年招商成果豐碩，成功吸引艾司摩爾、聯詠、緯創、超微等國際大廠進駐台南，顯示本市具備完善產業鏈與宜居環境。

徐健麟進一步說，南科與沙崙智慧綠能科學城雙引擎帶動下，台南已形成從半導體製造、AI運算到創新研發的「科技黃金廊帶」，市府也推動「金三角產業聚落」，結合南部科學園區、沙崙AI產業專區、柳營智慧機器人製造基地三大重點區域，為台南市民創造更多優質就業機會。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部持續推動「工作崗位訓練補助」與「僱用獎助」等方案，協助企業培育人才、穩定留用勞工。雲嘉南分署在官田設有職訓場域，提供多項技能培訓課程，協助市民提升職場競爭力。

現場除設有「履歷健診」、「CPAS職業適性診斷」、「勞動法令諮詢」、「求職顧健康」、「美髮水噹噹」等服務攤位外，還準備藍芽音響、果汁隨行杯、筋膜槍、吸塵器等抽獎好禮鼓勵民眾投遞履歷。

首度參加就博會的丁小姐表示，活動提供便利的面試平台，能直接與企業面談，對求職者相當有幫助；另有黃先生與黃大哥夫婦分享，透過履歷健診與現場輔導，對職涯方向更有信心。

勞工局長王鑫基表示，就業博覽會讓廠商與求職者面對面交流，提升媒合效率，也讓民眾更快找到理想工作。市府未來將持續舉辦多元就業活動，打造「就業友善、幸福台南」。