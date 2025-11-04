　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳音寧台肥董薪1500萬！被爆民進黨基層無人認同　預言遲早出事

記者黃翊婷／綜合報導

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，傳出年薪高達1500萬。對此，前政委張景森直言遲早會出事；前立委郭正亮則透露民進黨基層沒有一個認同。

▲吳音寧接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳音寧將接任台肥董事長。（資料照／記者林敬旻攝）

台肥公司10月31日晚間公告，農業部法人董事代表將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，這也意味吳音寧將接任台肥董事長。消息一出引發各界議論，農業部1日表示，指派吳音寧擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象，但董事長人選需經董事會決定，農業部依相關規定推派董事代表，也尊重台肥公司董事會決定新任董事長人選。

對此，前政委張景森3日在臉書發文直言，他監督農業部8年，加上他的專業跟土地建築關係密切，資訊很靈通，聽過不少有關台肥處理土地問題的傳言，然而，每一次台肥人事異動都很神祕，而且看不出合理脈絡，卻能看出來有積極的力量在運作，「因此，本人對台肥憂心忡忡，認為遲早會出事。」

張景森表示，台肥有非常多精華區的土地，有非常長的地上權合約，非常巨大的現金流，如果行政院是派吳音寧去改革台肥，那他可以接受，但希望吳能做到3件事，首先是完成土地與不動產處分的透明制度，回到市場規則加上高強度揭露；其次是透過和政府的政策契約，落實穩定肥料價格；最後是推動公股退出台肥的計劃。

前立委郭正亮3日在政論節目「大新聞大爆卦」也談及此事，他表示，吳音寧將掌台肥這件事情，民進黨農業縣市的立委和縣市長，沒有一個人認同，不要以為台肥是在賣肥料，台肥是土地開發公司，經手的交易有多少，大家可以去想一想，這簡直匪夷所思。

國民黨立院黨團書記長羅智強也以一句「肥水必落音寧田」表達對此事的看法，他說，吳音寧過去在北農的表現被認為是最高薪實習生，現在要去當最高薪實習董事長，他覺得這很符合民進黨的用人標準。

［張景森看問題］ 台肥的問題在哪裡？ 你要派吳音寧去幹嘛？ 台肥1999 年完成民營化、成為上市公司；可是到今天政府（農業部）仍持有約...

張景森發佈於 2025年11月3日 星期一
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝薇安揭「護理女神」靠1網站月入百萬　駁斥性交易黃明志
粿粿「1行為」親手摧毀和解機會　范姜彥豐切心法院見
吳音寧台肥董薪1500萬！被爆民進黨基層無人認同　預言遲早出
真美子好美！依偎在大谷翔平手臂上閃瞎眾人：根本像電影場景
陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」　全台僅2人擁有
鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝
粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！　同居3個月吃定范姜1點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想　今將宣布參選

吳音寧台肥董薪1500萬！被爆民進黨基層無人認同　預言遲早出事

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺爭取民進黨提名

批北市非洲豬瘟補貼「一市兩制」　顏若芳：攤集場應納萬元補助

是你？北捷「145億中選一」文湖線幸運兒誕生　享免費搭捷運1年

林岱樺岡山造勢湧3萬人？　柯志恩：聽聽就好「有派人去數過椅子」

曝正國會挺林岱樺「叫板賴清德」動機　凌濤：殺高雄意在桃園

台灣APEC代表差點沒中央級官員接機　外交部：我方給韓方極大壓力

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想　今將宣布參選

吳音寧台肥董薪1500萬！被爆民進黨基層無人認同　預言遲早出事

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺爭取民進黨提名

批北市非洲豬瘟補貼「一市兩制」　顏若芳：攤集場應納萬元補助

是你？北捷「145億中選一」文湖線幸運兒誕生　享免費搭捷運1年

林岱樺岡山造勢湧3萬人？　柯志恩：聽聽就好「有派人去數過椅子」

曝正國會挺林岱樺「叫板賴清德」動機　凌濤：殺高雄意在桃園

台灣APEC代表差點沒中央級官員接機　外交部：我方給韓方極大壓力

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

人妻太正「合照當手機桌布炫耀」　他遭告討150萬免賠

房市冰封期將解凍！　李同榮指3轉折點：抄底訊號浮現

OpenAI與AWS宣布聯手！將用上數十萬顆NVIDIA晶片訓練新一代AI

黃仁勳遊說失敗　WSJ：川普官員強力反對「對中銷售Blackwell」

美債ETF縮水千億　僅三檔長天期逆勢吸金　00768B規模成長居首

星巴克賣中國60%股權給博裕資本　套現40億美元

TOYOTA「全新平價休旅油耗太差」歐洲不能賣！引擎服役20年還在用

最高法院還沒判！　美財長：川普關稅將會持續下去

鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

政治熱門新聞

痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

吳音寧將掌台肥　他曝綠基層無人認同

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺

北捷「145億中選一」文湖線幸運兒誕生　享免費搭捷運1年

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

萬噸級「玉山艦」俥葉斷裂　海軍：排除人為、環境及外力因素

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

造勢晚會正妹支持者遭起底有民眾黨背景　林岱樺歡迎：不檢查黨證

中、下士年限改17年恐領嘸終身俸？　顧立雄：目前無這樣政策形成

林岱樺岡山造勢湧3萬人？　柯志恩：聽聽就好「有派人去數過椅子」

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

更多熱門

相關新聞

吳音寧接台肥董座惹議　洪孟楷曝：支持綠營的地方人士也看不下去

吳音寧接台肥董座惹議　洪孟楷曝：支持綠營的地方人士也看不下去

台肥公司日前公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。對此，國民黨立委洪孟楷2日表示，地方上明顯長期支持綠營的人士跟他講「這件人事案看不下去，覺得很離譜」，自己只問民進黨這麼多人，真的認為不會有任何訝異跟反彈嗎？說實在話，國人都看在眼裡。

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

台肥資產上千億　她曝吳音寧接董座薪資高級肥

台肥資產上千億　她曝吳音寧接董座薪資高級肥

關鍵字：

吳音寧台肥張景森羅智強郭正亮

讀者迴響

熱門新聞

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面