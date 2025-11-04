吳音寧台肥董薪1500萬！被爆民進黨基層無人認同　預言遲早出事

記者黃翊婷／綜合報導

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，傳出年薪高達1500萬。對此，前政委張景森直言遲早會出事；前立委郭正亮則透露民進黨基層沒有一個認同。

▲吳音寧將接任台肥董事長。（資料照／記者林敬旻攝）

台肥公司10月31日晚間公告，農業部法人董事代表將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，這也意味吳音寧將接任台肥董事長。消息一出引發各界議論，農業部1日表示，指派吳音寧擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象，但董事長人選需經董事會決定，農業部依相關規定推派董事代表，也尊重台肥公司董事會決定新任董事長人選。

對此，前政委張景森3日在臉書發文直言，他監督農業部8年，加上他的專業跟土地建築關係密切，資訊很靈通，聽過不少有關台肥處理土地問題的傳言，然而，每一次台肥人事異動都很神祕，而且看不出合理脈絡，卻能看出來有積極的力量在運作，「因此，本人對台肥憂心忡忡，認為遲早會出事。」

張景森表示，台肥有非常多精華區的土地，有非常長的地上權合約，非常巨大的現金流，如果行政院是派吳音寧去改革台肥，那他可以接受，但希望吳能做到3件事，首先是完成土地與不動產處分的透明制度，回到市場規則加上高強度揭露；其次是透過和政府的政策契約，落實穩定肥料價格；最後是推動公股退出台肥的計劃。

前立委郭正亮3日在政論節目「大新聞大爆卦」也談及此事，他表示，吳音寧將掌台肥這件事情，民進黨農業縣市的立委和縣市長，沒有一個人認同，不要以為台肥是在賣肥料，台肥是土地開發公司，經手的交易有多少，大家可以去想一想，這簡直匪夷所思。

國民黨立院黨團書記長羅智強也以一句「肥水必落音寧田」表達對此事的看法，他說，吳音寧過去在北農的表現被認為是最高薪實習生，現在要去當最高薪實習董事長，他覺得這很符合民進黨的用人標準。