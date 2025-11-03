吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

▲吳音寧。（圖／競總提供）

記者郭運興／台北報導

台肥公司日前公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，更傳出年薪高達1500萬。對此，前立委沈富雄2日表示，有黨證跟認真做事的人很多，怎麼會輪到妳？不管以資歷、形象、人設，都太不成比例。他也透露，過往被提名當監察院副院長，另一位想要此位置的人，後來被補償當了台肥董事長，大家就曉得，這個位置不比監察院副院長差，如果是1500萬年薪，很多立委寧可去坐那個位置，不要當委員了。

針對「吳音寧接任台肥董座」，沈富雄於節目《TVBS戰情室》表示，理由是「有黨證」是王鴻薇講的、「認真做事」是吳音寧自己講的，但有黨證跟認真做事的人很多，怎麼會輪到妳（吳音寧）？不管以吳音寧的資歷、形象、人設，都發生了一個問題，就是太不成比例。

沈富雄指出，台肥有多肥？很久以前，馬英九提名自己當監察院副院長，當時馬英九也沒有去鋪路、替他助選，所以結果當然非常差，幾乎沒有人要投票給他。

沈富雄直言，當時最反對他的兩個系統，一個是邱毅系統、一個是客家系統，客家系統為什麼這麼不贊成他當監察院副院長？因為另一位很想坐那個位置的人是客家人，所以後來馬英九提名他，那位就沒份了，之後為了補償、安這個人的心，所以後來這個人去當了台肥的董事長，做了好幾年，所以大家就曉得，這個位置不比監察院副院長差。

沈富雄強調，如果是1500萬年薪的話，很多的立委，不管是藍的、綠的，寧可去坐那個位置，不要當委員了。

▼沈富雄。（圖／記者黃哲民攝）