　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

▲吳音寧。（圖／競總提供）

▲吳音寧。（圖／競總提供）

記者郭運興／台北報導

台肥公司日前公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，更傳出年薪高達1500萬。對此，前立委沈富雄2日表示，有黨證跟認真做事的人很多，怎麼會輪到妳？不管以資歷、形象、人設，都太不成比例。他也透露，過往被提名當監察院副院長，另一位想要此位置的人，後來被補償當了台肥董事長，大家就曉得，這個位置不比監察院副院長差，如果是1500萬年薪，很多立委寧可去坐那個位置，不要當委員了。

針對「吳音寧接任台肥董座」，沈富雄於節目《TVBS戰情室》表示，理由是「有黨證」是王鴻薇講的、「認真做事」是吳音寧自己講的，但有黨證跟認真做事的人很多，怎麼會輪到妳（吳音寧）？不管以吳音寧的資歷、形象、人設，都發生了一個問題，就是太不成比例。

沈富雄指出，台肥有多肥？很久以前，馬英九提名自己當監察院副院長，當時馬英九也沒有去鋪路、替他助選，所以結果當然非常差，幾乎沒有人要投票給他。

沈富雄直言，當時最反對他的兩個系統，一個是邱毅系統、一個是客家系統，客家系統為什麼這麼不贊成他當監察院副院長？因為另一位很想坐那個位置的人是客家人，所以後來馬英九提名他，那位就沒份了，之後為了補償、安這個人的心，所以後來這個人去當了台肥的董事長，做了好幾年，所以大家就曉得，這個位置不比監察院副院長差。

沈富雄強調，如果是1500萬年薪的話，很多的立委，不管是藍的、綠的，寧可去坐那個位置，不要當委員了。

▼沈富雄。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼沈富雄。（圖／記者黃哲民攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝侑芯猝死現場驚見藍色藥丸！醫曝真相：一顆藥含多重成分
快訊／剉咧等！閃兵恐有第4波拘提　2知名團體成員在名單中
恭喜二連霸！大谷翔平爸爸親筆信曝光
黃子佼「秘密基地」賣掉了！　買方「一毛都沒殺」4300萬接手
台中縱火嫌「正面曝光」！偷內褲種殺機　17歲少女葬身火窟
樂團主唱6樓高墜地亡　台北跨年3人遭起訴
開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳
謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因
這畫面太美！道奇MVP大嫂團合照　大谷愛妻甜笑吸睛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中市府擅闖豬場清消　綠黨團轟害死全台豬農：要台中市長幹嘛？

鄭麗文上工首日！地方黨部人事出爐　桃園竹市黃復興人馬出任

軍購刺針飛彈增至2621枚「估121年全交裝」　今年第四季將獲首批

發豪語「2028完全執政」　鄭麗文：讓唾棄民進黨的力量都過來

裝年輕稱28歲未必有用！綠揭民調加權機制　若欺騙屬實有黨紀可懲處

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

說服成功！　鄭麗文宣布：戴錫欽留任國民黨北市黨部主委

會脫黨參選？林岱樺：有公平競爭自然願賭服輸　不必給我穿小鞋

傳挺普丁遭歐洲各國「封殺」　鄭麗文駁：上任後將安排會面

黃暐瀚：鄭麗文勇於論述、有存在感　會被討論是2028人選之一

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

台中市府擅闖豬場清消　綠黨團轟害死全台豬農：要台中市長幹嘛？

鄭麗文上工首日！地方黨部人事出爐　桃園竹市黃復興人馬出任

軍購刺針飛彈增至2621枚「估121年全交裝」　今年第四季將獲首批

發豪語「2028完全執政」　鄭麗文：讓唾棄民進黨的力量都過來

裝年輕稱28歲未必有用！綠揭民調加權機制　若欺騙屬實有黨紀可懲處

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

說服成功！　鄭麗文宣布：戴錫欽留任國民黨北市黨部主委

會脫黨參選？林岱樺：有公平競爭自然願賭服輸　不必給我穿小鞋

傳挺普丁遭歐洲各國「封殺」　鄭麗文駁：上任後將安排會面

黃暐瀚：鄭麗文勇於論述、有存在感　會被討論是2028人選之一

「林北不爽」！嘉義男持鐵棍砸車　全裸拒捕當街小便遭強制送醫

高雄跨年夢時代登場！夢幻主持群揭曉　陳漢典合體Lulu甜蜜過冬

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

速食店「雙11優惠」懶人包　比薩、蛋撻只要11元

「10點10分」方向盤握法過時了！日專家教正確姿勢　開長途不怕累

台中市府擅闖豬場清消　綠黨團轟害死全台豬農：要台中市長幹嘛？

非洲「捲毛獅」爆紅！自然捲鬃毛像髮廊燙的　網讚：根本希臘男神

剉咧等！藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

拒升級戰火！　川普表態：暫不考慮提供烏克蘭戰斧飛彈

《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇首登台！全台歡慶動起來

【月老都傻眼】被路人瘋狂包圍搶姻緣 月老邊喊荒謬邊產紅線XD

政治熱門新聞

50人戶籍被廢、16名陸配放棄台灣身分

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

國防預算占GDP5%不合理！　徐巧芯「怕您不會算」給答案

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

鄭麗文就任演說狂講「台灣」　林濁水酸：中國、中華民族全消失

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

傳挺普丁遭歐洲各國「封殺」　鄭麗文否認

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

說服成功　戴錫欽留任國民黨北市黨部主委

新制上路！陸人在台定居須放棄中國護照

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

更多熱門

相關新聞

會脫黨參選？林岱樺：有公平競爭自然願賭服輸　不必給我穿小鞋

會脫黨參選？林岱樺：有公平競爭自然願賭服輸　不必給我穿小鞋

民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，針對脫黨參選傳言，民進黨立委林岱樺今（3日）在廣播節目強調，11月10日就要領表登記參選，同時會簽署不違紀參選的切結書，當然她也會簽，「只要參加黨的登記，我就會遵循黨的規則，不違紀參選」，有公平的競爭環境，就會有公平的競爭結果，「我自然就會願賭服輸」。只要黨把機制辦好，公平、公開、公正，不要針對特定參選人做相關動作，她要求的就這樣，「我林岱樺非常單純的人，我一心就是要為民服務」，不必給她穿小鞋。

總統盃3x3籃球賽決賽　賴清德親頒獎

總統盃3x3籃球賽決賽　賴清德親頒獎

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

林岱樺造勢教「低報年齡」　民進黨高市黨部回應

林岱樺造勢教「低報年齡」　民進黨高市黨部回應

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

關鍵字：

吳音寧賴清德台肥沈富雄馬英九民進黨黨證

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝未陪同原因

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面