地方 地方焦點

歷經14年努力！新北市立學校全數獲「低碳校園標章」

▲新北市立學校全數獲「低碳校園標章」。（圖／新北市環保局提供）

▲新北市立學校全數獲「低碳校園標章」。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市環保局今（3日）舉辦「低碳校園標章授證典禮」，由許銘志主任秘書親自頒發證書，表揚5所獲得認證的學校。值得一提，新北市所有市立學校也皆已通過低碳校園標章認證，展現新北市在推動低碳校園的決心與成果。

許銘志表示，新北市自2009年全國首創低碳校園標章認證制度，引導學校因地制宜打造低碳校園，迄今所有市立學校301所已取得低碳校園標章認證。為推動淨零碳排路徑，未來將鼓勵學校進行校園碳盤查，掌握校園碳排放現況，並擬定具體減碳計畫，期盼持續提升校園設備用電能效，將校園碳中和環境融入學生教學，逐步引導學校邁向校園碳中和目標。

▲許銘誌主任秘書鼓勵學校持續打造各具特色的低碳校園。

▲許銘誌主任秘書鼓勵學校持續打造各具特色的低碳校園。

環保局表示，新北市為打造學校符合低碳校園環境，從綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境、創新作為等6大面向推動「低碳校園標章認證」制度，由專家學者實地評核後，依執行程度分別授予「金熊級」及「銀鵝級」。以今年獲「金熊級」的中和區自強國小為例，積極推動各項節能減碳措施，例如變頻空調裝設率達99%，並訂定能源管理相關措施，包括飲水機溫度管理、冷氣使用管理辦法等，提升校園用電能效，另外屋頂設有736 kWp太陽光電系統。

此外，同獲「金熊級」的板橋區信義國小，校園LED燈具使用率達100%，並成立節約能源推動小組，定期檢討校園用電情形，持續優化能源管理。同時教導學生認識樹木碳匯的功能並計算碳匯量等相關零碳教育，培養學生環保意識與行動力。

▲建置736 kWp太陽光電系統（中和區自強國小）。

▲建置736 kWp太陽光電系統（中和區自強國小）。

為了提供新北市轄內學校未來校園碳中和路徑參考依據，本次特別挑選八里淨零碳示範區之學校（米倉國小）做為校園碳中和示範學校，該校針對校園內用電能效提升、轉移旅次、冷媒替換及再生能源等，進行碳中和路徑評估，透過該校示範帶動全市學校邁向校園碳中和的目標，共同打造校園碳中和環境。米倉國小經過盤查後，校園碳排放以能源（用水、用電、用油）占比80.9%為最大宗，其中用電量之碳排放佔比高達63.4%。

環保局指出，米倉國小積極推動節能措施，包括設置外遮陽、換裝LED燈具、裝設變頻空調，並搭配管理措施管理校園用電，並於校舍屋頂建置149.94 kWp太陽能板，年發電量約可達168,880度。期待每個學校從碳盤查做起，進而規劃降低校園排碳量，達到校園碳中和，而米倉國小經驗即可做為其他學校推動校園碳中和的參考。

環保局表示，今年低碳校園標章認證學校，無論是硬體設備或是碳中和教育上已經有一定的基礎，期許各校能夠互相學習彼此在校園碳中和的經驗，並將做法推廣至全市校園，共同攜手打造更永續、低碳的校園環境，為未來的碳中和目標奠定穩固基礎。

▲建置太陽能板及風力發電（八里區米倉國小）。

▲建置太陽能板及風力發電（八里區米倉國小）。

▲低碳校園標章授證典禮授證學校合照。

▲低碳校園標章授證典禮授證學校合照。

歷經14年努力！新北市立學校全數獲「低碳校園標章」

歷經14年努力！新北市立學校全數獲「低碳校園標章」

