教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

▲南投縣長許淑華於埔里國中體驗飛行模擬設備。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

教育部日前公布「114年推動數位學習績優徵選」結果，南投縣在全國22縣市中脫穎而出，獲「績優數位學習推動辦公室特優獎（全國第一名）」；縣長許淑華表示，將加碼近百萬元在埔里國中建置該縣首座飛行模擬教室，透過數位學習強化學校與社區連結，擴大科技教育影響力。

許淑華10月31日由縣府教育處長王淑玲陪同，前往埔里鎮協助校園建設，並走訪埔里國中、大成國中、大成國小，縣議員黃世芳、林庭秝、陳宜君、吳國昌、林芳伃到場關心；許淑華轉往魚池國中勘查時，縣議員謝明謀、王秋淑也隨同聽取簡報，希望學生有更好的教育環境。

埔里國中校長陳清濱也趁機向縣府爭取97萬餘元，計畫在該校教室開設飛行模擬教室，讓喜愛飛行的學生透過模擬器學習，進而產生興趣，也為社會培育人才；許淑華不但答應協助埔里國中開設，也現場透過模擬設備，駕駛虛擬戰機從松山機場起飛，在北部天空巡禮。

教育處指出，南投縣113年啟動「一師一載具、生生有平板」計畫，該年年底即完成一師一載具，預計明年7月全縣中小學全面達成生生有平板，讓全縣中小學師生都能擁有高品質的數位學習資源，也縮短城鄉差距；許淑華表示，南投縣能夠得到中央肯定，縣府也會持續支持數位學習。