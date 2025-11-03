　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

▲南投縣長許淑華於埔里國中飛行模擬教室。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華於埔里國中體驗飛行模擬設備。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

教育部日前公布「114年推動數位學習績優徵選」結果，南投縣在全國22縣市中脫穎而出，獲「績優數位學習推動辦公室特優獎（全國第一名）」；縣長許淑華表示，將加碼近百萬元在埔里國中建置該縣首座飛行模擬教室，透過數位學習強化學校與社區連結，擴大科技教育影響力。

許淑華10月31日由縣府教育處長王淑玲陪同，前往埔里鎮協助校園建設，並走訪埔里國中、大成國中、大成國小，縣議員黃世芳、林庭秝、陳宜君、吳國昌、林芳伃到場關心；許淑華轉往魚池國中勘查時，縣議員謝明謀、王秋淑也隨同聽取簡報，希望學生有更好的教育環境。

▲南投縣榮登數位學習績優徵選榜首，縣長許淑華加碼埔里國中飛行模擬教室。（圖／南投縣政府提供）

埔里國中校長陳清濱也趁機向縣府爭取97萬餘元，計畫在該校教室開設飛行模擬教室，讓喜愛飛行的學生透過模擬器學習，進而產生興趣，也為社會培育人才；許淑華不但答應協助埔里國中開設，也現場透過模擬設備，駕駛虛擬戰機從松山機場起飛，在北部天空巡禮。

▲南投縣榮登數位學習績優徵選榜首，縣長許淑華加碼埔里國中飛行模擬教室。（圖／南投縣政府提供）

教育處指出，南投縣113年啟動「一師一載具、生生有平板」計畫，該年年底即完成一師一載具，預計明年7月全縣中小學全面達成生生有平板，讓全縣中小學師生都能擁有高品質的數位學習資源，也縮短城鄉差距；許淑華表示，南投縣能夠得到中央肯定，縣府也會持續支持數位學習。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道7連撞現場曝光　29歲BMW女「下車看」被遊覽車撞卡底命
周末可能又有颱風生成　下周最接近台灣
馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺爭取民進黨提名
范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰：離開臭粿會更好
閃兵首腦堅稱只收260萬　王大陸將作證對質
泰29男同志「只穿內褲」開淫毒趴！　臥底警混入嚇壞：滿地保險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

「名間好物」產業實體店面開幕　四社區協力打造在地特色產品品牌

歷經14年努力！新北市立學校全數獲「低碳校園標章」

愛心送暖！彰化同鄉總會捐300萬　力挺新北待用餐計畫

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」　11／8雅集安平古堡

探索上新莊！新北推薦4處共融公園　親近自然、動靜皆宜

新北五股27戶「合力自拆」違建　 助污水接管終結抽水肥惡臭

非洲豬瘟引發廚餘去化難題　南投擬建有機廢棄物資源化中心因應

雲林禁廚餘養豬7年　「廢棄物」成功轉為「綠金」

麻豆新樓護理之家獲「五心職場績優單位第一名」　打造全人幸福家園

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

「名間好物」產業實體店面開幕　四社區協力打造在地特色產品品牌

歷經14年努力！新北市立學校全數獲「低碳校園標章」

愛心送暖！彰化同鄉總會捐300萬　力挺新北待用餐計畫

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」　11／8雅集安平古堡

探索上新莊！新北推薦4處共融公園　親近自然、動靜皆宜

新北五股27戶「合力自拆」違建　 助污水接管終結抽水肥惡臭

非洲豬瘟引發廚餘去化難題　南投擬建有機廢棄物資源化中心因應

雲林禁廚餘養豬7年　「廢棄物」成功轉為「綠金」

麻豆新樓護理之家獲「五心職場績優單位第一名」　打造全人幸福家園

樂天封王岱縈清晨先找媽祖還願　曲曲、若潼夢回2019年

錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫

黃仁勳南韓「炸雞趴」女兒策畫1個月！選店暗藏《魷魚遊戲》巧思

教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

「名間好物」產業實體店面開幕　四社區協力打造在地特色產品品牌

足協爭議不斷！祕書長趙士強、技術總監陳亮辰卸下職務

超大型油輪已有兩航次日租破10萬美元、均價近8萬　明年上看20萬

范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰「離開偷吃的臭粿會更好」

黃仁勳炸雞局全球關注！背後推手是「暖心千金」

新營工廠切紙機夾人　南消、奇美醫聯手搶救黃偉哲肯定表現

【沒摸就撒嬌！】阿嬤的撒嬌貓咪黏到不行❤

地方熱門新聞

台南羊肉老店「員工蹲地切肉」曝光挨轟

中市府搶先消毒挨批　中央取消明記者會

安定慈善會三度捐贈復康巴士善行讓城市更有愛

中市先消毒惹怒中央！稱基層誤解指令

2025桃園萬聖城落幕　10天吸引逾108萬人次

樂天桃猿封王　桃園11/ 3-4全市泳池+健身房免費

三安社區賀耶誕　蘇俊賓和居民做環保聖誕樹

南投市3座親子公園　同日同時開幕啟用

藍光壓力襲眼！營養師揭「枸杞＋花青素」是護眼黃金組合

桃園加碼　廚餘清運450家豬肉攤營業補貼

網傳羊肉店地上切肉惹議台南市府稽查責令限期改善

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

台南桌球男雙倫敦奪冠培養選手不只看今天更要保障未來

數十部愛心重車齊聚集集鎮為弱勢戶送暖

更多熱門

相關新聞

嘉藥再傳捷報！營養師聯考奪下全國榜首、榜眼

嘉藥再傳捷報！營養師聯考奪下全國榜首、榜眼

素有「國考搖籃、證照推手」美譽的嘉南藥理大學，今年在多項國家考試中屢創佳績。繼藥師、消防技術士、社工師之後，日前公佈的「營養師專門職業及技術人員高等考試」再傳捷報——嘉藥學生一舉奪下全國第一、第二名，展現該校在專業人才培育上的深厚實力與教育成果。

雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

地理中心盃全國無人機四軸足球賽埔里登場

地理中心盃全國無人機四軸足球賽埔里登場

族語成績全國亮眼！台南通過率破五成永華小學生奪全國榜首

族語成績全國亮眼！台南通過率破五成永華小學生奪全國榜首

台南之光！陳胤泰會考奪全國榜首陳亭妃請益「高分心法」

台南之光！陳胤泰會考奪全國榜首陳亭妃請益「高分心法」

關鍵字：

數位學習績優徵選榜首埔里國中飛行模擬教室

讀者迴響

熱門新聞

即／黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面