縮短數位落差　雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

▲雲林縣政府首度委託中華電信辦理「縮短數位落差數位學習計畫」辦理本縣20鄉鎮市老人會種子師資研習課程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在科技快速演進與社會結構轉變的浪潮下，數位能力已成為公民參與、生活品質與地方競爭力的關鍵基礎。雲林縣政府首度委託中華電信辦理「縮短數位落差數位學習計畫」日前辦理本縣20鄉鎮市老人會種子師資研習課程為最後一梯次，為接軌數位智慧生活，翻轉數位高齡學習，擘劃數位高齡的學習里程正式啟航。

縣長張麗善表示，雲林縣政府在數位治理上持續創新，從推動智慧城市、跨域論壇到建立 AI 應用能力，成果斐然。2024 年，雲林躋身「ICF 全球智慧城市 TOP7」，不僅象徵數位基礎建設有成，更突顯地方在全球智慧競爭力中的地位。



此次數位學習計畫透過跨局處整合，涵蓋教育、社福、醫療、農業、勞動與家庭等六大面向。計畫強調在地關懷與實用導向，課程內容從手機與平板操作、行動支付、防詐騙，到健康平台、智慧福利、勞保 E 化、交通數位工具豐富有趣，感謝中華電信協助推廣本縣生活實用19個APP，完訓學員取得數位智慧種子師資證書即可於本縣轄內宣講相關數位智慧學習活動。



雲林縣20鄉鎮市老人會推廣長青學苑等樂學課程不遺餘力，此次種子師資班的核心，是培育能深耕社區、熟悉科技又關懷人群的「數位引路人」。他們不只是教學者，更是社區中的數位橋梁，協助居民跨越技術門檻，打破孤立感，建立起新的數位生活秩序。



社會處表示，雲林縣政府致力於推廣數位高齡學習各項措施，今年縣府更整合推動「雲林縣愛老總綱領」，全面就長者食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學等10大面向擴大服務，長青學苑涵蓋「樂」、「學」面相，長青學苑課程多元豐富，涵蓋靜態與動態主題，包括歌唱、紙藝創作、健康操、樂齡運動，以及預防詐騙等講座。



此外，特別推廣生活資訊班級及生活資訊班級並教學3種以上實用生活app課程等數位高齡學習課程，著重提升長者對科技與資訊的生活化運用能力，讓學習更加與時俱進。為讓長者積極參與學習，亦持續推廣長青食堂、設置社區照顧關懷據點與樂齡學習中心，各種措施均響應聯合國永續發展目標SDG4優質教育目標，希望打造一個幸福宜居高齡的樂學環境，建構全面性老人照顧服務網絡，守護在地長者身心健康。

