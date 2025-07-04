族語成績全國亮眼！　台南通過率破五成永華小學生奪全國榜首

▲台南市政府今舉辦族語認證表揚典禮，副祕書長殷世熙代表市長頒獎，鼓勵學生持續傳承族語文化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

族語不只說得出來，更要說得精彩！台南市在原住民族委員會辦理的「2024年原住民族語言能力認證測驗」交出亮眼成績，全市共464人報考、248人通過，總通過率高達53.44%，不僅高於全國平均40.13%，更展現原教推動的實力與決心，其中永華國小五年級學生呂宗霖更勇奪「南排灣語」初級全國榜首，成為台南原語之光。

台南市政府4日上午在建興國中舉辦表揚活動，由副祕書長殷世熙代表市長黃偉哲出席頒獎，公開表揚獲獎學生與辛勤指導的族語老師。現場市議員Ingay Tali穎艾達利、施餘興望Tjakumay Tagaw及原民會主委白惠蘭也親自到場獻上祝賀，肯定學子用行動守護族語文化。

殷世熙副祕書長致詞表示：「語言是文化的根，也是族群認同的靈魂。族語學習不只為了認證分數，更是對文化永續的具體實踐。」他強調，台南市將持續打造友善的族語學習環境，厚植文化底蘊，讓多元共融在教育場域中自然發生、落地生根。

教育局長鄭新輝指出，族語認證不僅有助於升學加分，更能幫助學生建立自我認同與文化自信。此次參與認證的學生中，包含5位非原住民學生通過考試，也展現出台南族語教育的跨族群學習成效與文化尊重氛圍。

勇奪全國南排灣語榜首的呂宗霖分享學習歷程時說道：「剛開始真的覺得超難，很多發音記不起來，但我每天朗讀課本、自己錄音聽、再和老師反覆練對話，後來信心就來了。」他感謝老師的耐心與家人的鼓勵，也立下目標要挑戰中級認證，讓母語不只是分數，更成為自己生活的一部分。

教育局補充，目前已持續強化族語師資能量與教材設計，也推動課後輔導、假日認證班、文化走讀等多元策略，讓族語能夠「從教室走進生活」，成為學生在日常中自然而然接觸、使用與認同的語言。

台南市將持續透過制度與資源投入，讓每一位學習族語的孩子，都能成為文化傳承的小火炬，點亮族語在城市土地上延續不息的光。