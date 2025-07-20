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「地理中心盃」無人機四軸足球賽埔里登場　埔里國中團隊奪冠亞軍

▲2025「地理中心盃」全國無人機四軸足球邀請賽日前圓滿落幕。（圖／翻攝「埔里鎮寶大飯店」臉書粉專，下同）

▲2025「地理中心盃」全國無人機四軸足球邀請賽日前圓滿落幕。（圖／翻攝「埔里鎮寶大飯店」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025地理中心盃無人機四軸足球全國邀請賽」日前在南投埔里鎮舉辦，共有主要來自中部的20多支隊伍進行熱戰，最後由「我的隊名七個字」、「千里洧難遇柏樂」兩隊分別獲得冠亞軍。

本次活動於13日由中華民國飛行運動總會、航空模型協會與南投縣議會、埔里鎮公所共同在埔里鎮寶大飯店舉辦，協辦單位埔里自造教育及科技中心主任蔡忠義說，除了南投縣內隊伍，也邀請外縣市隊伍組隊前來競技，大部份都來自台中彰化，不乏有參加過國際大賽的選手，像南投縣這次報名的隊伍就有去年參加2024 UASACT奧賽特AI機器人與無人機國際賽，拿下4項冠軍2項亞軍的班底成員。

▲2025「地理中心盃」全國無人機四軸足球邀請賽 圓滿落幕。（圖／翻攝「埔里鎮寶大飯店」臉書粉專）

▲2025「地理中心盃」全國無人機四軸足球邀請賽 圓滿落幕。（圖／翻攝「埔里鎮寶大飯店」臉書粉專）

蔡忠義表示，參賽隊伍名稱也都十分逗趣：像「最強五花肉」、「全村的希望」、「紫南宮派來的」，而拿下冠軍的「我的隊名七個字」林祐廷、葉羿辰、曾緯泊，亞軍「千里洧難遇柏樂」徐維樂、劉洧銨、林柏勛等成員，都出自埔里國中科技團隊。

▲2025「地理中心盃」全國無人機四軸足球邀請賽 圓滿落幕。（圖／翻攝「埔里鎮寶大飯店」臉書粉專）

▲2025「地理中心盃」全國無人機四軸足球邀請賽 圓滿落幕。（圖／翻攝「埔里鎮寶大飯店」臉書粉專）

中華民國航空模型協會理事長陳正峯指出，無人機四軸足球在國外十分盛行，是結合足球運動與無人機科技的跨年齡競技運動，台灣近年也開始流行，本次地理中心盃採用FAI國際航空聯盟規定的F9A賽制，以利參賽隊伍與世界接軌，選手未來若有機會入選國家隊，對國際賽事的規則與節奏較能掌握。

中華民國飛行運動總會理事長陳洋政說明，本次比賽是南投首次有大型無人機足球專業技術團隊，從台北專程進駐埔里提供賽事規劃與支援，讓偏鄉地區擁有等同一級賽事的規格，期盼可拋磚引玉，促成更多專業團隊進入南投紮根、開拓更多精采賽事及活動；鎮寶大飯店董事長秘書張家銘認為，無人機技術是未來趨勢，也是國家科技發展重點，除希望藉由賽事競技把南投打造成無人機足球運動的國手搖籃，也培養更多操作無人機技術的人才。

此外，由新住民權益關懷協會主辦、亞太國際無人機俱樂部股份有限公司承辦的「2025南投縣青少年無人機體驗活動（國中暑期育樂營）」也於17日在南投市中興國中登場，結合模擬飛行、空拍練習及團隊闖關等課程，帶領青少年親身體驗無人機的多元應用與科技魅力。

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