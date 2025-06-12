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台南之光！陳胤泰會考奪全國榜首　陳亭妃請益「高分心法」

▲台南安定國中陳胤泰考取會考5A10++與寫作6級分的全國頂標成績，立委陳亭妃特別前往請益學習心法。（記者林東良翻攝）

▲台南安定國中陳胤泰考取會考5A10++與寫作6級分的全國頂標成績，立委陳亭妃特別前往請益學習心法。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

今年國中教育會考傳來捷報，來自台南安定國中的陳胤泰勇奪全國榜首，取得5A10++與寫作6級分的頂尖成績，展現高度自律與學習熱情，民進黨立委陳亭妃12日前往探訪，盛讚胤泰是台南驕傲，並當面請益「高分心法」，希望為更多學子尋找努力方向，打造更公平、安心的學習環境。

陳亭妃表示，在多元誘惑並存的時代，胤泰能夠專注學習、穩健踏實，不僅成績優異，更可貴的是他在升國中時主動選擇留在安定國中，尋找自在學習的環境。她說：「這樣的選擇顯示出他對學習的熱愛與清楚自我定位的能力，也提醒我們教育不應只是追求升學，而是幫助孩子找到真正適合的成長方式。」

談到如何達成這項佳績，陳胤泰感謝家人全力支持，也提到老師在求學過程中的啟發與引導，讓他能自在發揮潛能。陳亭妃笑稱這次是來「取經請益」，希望藉由胤泰的經驗，鼓舞更多孩子從自身出發、找到自信。

她強調，教育是點亮每個孩子生命的起點，而非單一成績的競逐。未來若有機會承擔更多市政責任，將持續推動公平、資源充足的教育政策，讓每個孩子都能安心追夢，從台南走向世界。

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