「未蒸煮廚餘」釀最大風險！台中案例場老農認「上傳舊照片」

▲▼陸軍第十軍團派遣兵力協助中部豬瘟案例場清消，落實防疫工作守護畜產安全。（圖／國防部提供）

▲國軍化學兵支援台中案例場傾銷，發現現場仍多處髒亂不堪。（圖／國防部提供）

記者林育綾／台北報導

「中央非洲豬瘟災害應變中心」今（3）日公布台中梧棲豬瘟疫情調查結果，確認全國僅此單一案例，關鍵原因來自「未蒸煮廚餘」。疫調過程發現，該案例場老農許多措施未依照流程，更稱自己年紀大，無法一邊蒸煮、一邊照規定上傳資料，承認回家後才「上傳舊照片」。農業部針對未來廚餘蒸煮控管，將提出更高管理標準。

中央疫調小組今日公布結果，確認全國其他養豬場目前均為陰性，台中梧棲為單一案例場，長期使用清潔隊、民眾提供的廚餘作為飼料，甚至有附近居民得知後，還會將剩食放置門口讓畜主取用。

而該場畜主聲稱有蒸煮廚餘，但經查調查發現，購買瓦斯桶數量過少，去年整年僅買3桶，今年到4月為止「只買2桶」，各為20公升，直到爆發疫情，10月國軍化學兵進場清消，還發現瓦斯「幾乎沒使用」。即使畜主辯稱，用了裝潢剩餘木材當燃料蒸煮，但現場也沒出現柴燒痕跡。

台大獸醫專業學院教授蔡向榮表示，畜主在管理上很多細節不清楚，也可能有所隱瞞，包括豬隻進出、投藥、發病狀況等，在管理記錄本9月損毀後就沒有紀錄。就算畜主辯稱，使用剩餘木材當燃料蒸煮廚餘，但蒸煮的溫度及時間，可能也沒有達到標準要求。

蔡向榮說，更誇張的是，畜主說自己年紀大，所以沒辦法一邊蒸煮、一邊按規定上傳蒸煮資料，都是在回家後才「上傳舊照片」。

▲▼中央疫調小組報告。（圖／農業部）

▲案例場的廚餘，還流向另一處「C養豬場」。（圖／農業部）

此外，梧棲清潔隊提供的廚餘並非僅供該案例場，還流向另一處「C養豬場」，案例場廚餘也違規分給C養豬場，C場約超過1000頭豬，雖然同樣以廚餘餵養，但有完整上傳蒸煮紀錄，經多次採樣檢驗「均為陰性」，顯示出「蒸煮廚餘」管理得當能有效防堵病毒。

▲▼中央疫調小組報告。（圖／農業部）

▲C養豬場落實蒸煮廚餘，多次採樣檢驗「均為陰性」。（圖／農業部）

農業部長陳駿季表示，未來在防堵非洲豬瘟方面，仍會提高邊境防疫標準，包括提高抽檢比例。但「沒有蒸煮完全的廚餘」仍是最大風險，因此11月7日就算恢復豬肉宰運，仍會持續禁止廚餘養豬，除非確定能落實廚餘蒸煮、地方政府稽核等機制。

陳駿季強調，防堵非洲豬瘟疫情的防禦網，不會只有一層，而要三層以上。如果這次台中案例場沒落實廚餘蒸煮，在第二個月就發現「無上傳資料」，就應該啟動稽查，就能有效改善。

但從這次案例場清消還可看到，已清消2次，現場仍多處髒亂不堪，國軍化學兵又加派人力清消，顯示出台中市府完全沒照SOP做，中央將對此做檢討與討論。

11月7日即使「禁宰禁運」解封，仍維持禁止廚餘餵養，陳駿季表示，第一步將針對「全國蒸煮廚餘設備」成立聯合稽查小組，監察能否落實蒸煮措施，包括溫度是否足夠。第二，確定執行蒸煮要能即時上傳、即時監控，不能只是傳舊照片。第三，地方政府的稽查、相關法規一定要落實。滿足這三項前提，才能評估未來是否能開放用廚餘飼養。

行政院政委陳時中表示，目前整體的疫情朝較好的方向進行，進入案例場的風險源頭有查到，出去豬場的風險透過層層調查及監測，確認沒有外擴。第三階段還有多的監測在進行當中，過程中也會持續檢討，對有缺失的部分未來會提出精進作為。

