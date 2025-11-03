　
地方 地方焦點

非洲豬瘟引發廚餘去化難題　南投擬建有機廢棄物資源化中心因應

▲南投縣規劃「有機廢棄物資源化中心」處理廚餘，圖為彰化和美鎮清潔隊以黑水虻去化廚餘。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲南投縣規劃「有機廢棄物資源化中心」處理廚餘，圖為彰化和美鎮清潔隊以黑水虻去化廚餘。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者高堂堯／南投報導

國內近期爆發非洲豬瘟疫情、廚餘去化問題棘手，南投縣政府指出，已規劃符專門用於處理廚餘的「有機廢棄物資源化中心」，預計明年就能招商興設。

南投縣議會第20屆第6次定期會今天持續進行縣政總質詢議程，由陳淑惠、簡峻庭、謝明謀、李洲忠、林庭秝、黃春麟、林憶如、廖梓佑等8位議員聯合質詢，許淑華偕副縣長王瑞德率縣府各局處長列席並備答詢；議題聚焦環保，包括垃圾、廚餘及營建廢棄土方等的安全環保去化問題，縣府環保局也逐一詳細說明並提出具體事證及因應措施。

許淑華指出，垃圾、廢土或廚餘等環境廢棄物和處理，都是一直存在的問題，每個人和縣府都無可迴避；如最近屢屢發生縣內的河川山谷被亂丟各種營建廢棄物，有拆下的馬桶、磁磚，還有很多外來的營建土方，導致居民憂心及嚴重關切，縣府環保、警政均耗費大量人力、物力及時間取締稽查，另包括大型傢俱、路樹修剪產生的大量樹枝，需要地方能夠先行暫置，他感謝鄉鎮市公所配合縣府共同解決這些問題，

許淑華強調，廢棄物若再不妥善規劃處理，終將衍生更多的環境汙染問題，造成更多民生相關的困擾甚至危害，且唯有規劃設置安全環保的去處，才能徹底解決這些問題；有關最近爆發非洲豬瘟後的廚餘議題，縣府早已規劃符合環保標準的「有機廢棄物資源化中心」專門用來處理廚餘，明年即可招商。

許縣長表示，縣府不怕嫌惡設施的規劃，但前提是一定會全力與民眾商量溝通，達成理解與共識，而相關的環評及處理標準，縣府也一定會做好並嚴格落實遵守、化解民眾憂心或誤解，讓這些必要的環保建設不再是嫌惡設施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

拼賺23萬！　6檔抽籤股起跑
是你嗎？北捷「145億中選一」幸運兒誕生　享免費搭捷運1年
台鐵嘉義-南靖死傷事故　雙向不通啟動公路接駁
2台灣人在新加坡入獄！　盜刷百萬狂買iPhone、名牌包

「未蒸煮廚餘」釀最大風險！台中老農認「上傳舊照片」

「未蒸煮廚餘」釀最大風險！台中老農認「上傳舊照片」

「中央非洲豬瘟災害應變中心」今（3）日公布台中梧棲豬瘟疫情調查結果，確認全國僅此單一案例，關鍵原因來自「未蒸煮廚餘」。疫調過程發現，該案例場老農許多措施未依照流程，更稱自己年紀大，無法一邊蒸煮、一邊照規定上傳資料，承認回家後才「上傳舊照片」。農業部針對未來廚餘蒸煮控管，將提出更高管理標準。

雲林禁廚餘養豬7年　「廢棄物」變「綠金」

雲林禁廚餘養豬7年　「廢棄物」變「綠金」

非洲豬瘟／稽查員只打電話　中市府：會內部查察

非洲豬瘟／稽查員只打電話　中市府：會內部查察

11/7有望解封豬肉宰運！「禁廚餘養豬」持續

11/7有望解封豬肉宰運！「禁廚餘養豬」持續

快訊／中央疫調出爐！豬瘟病毒來自未蒸煮廚餘

快訊／中央疫調出爐！豬瘟病毒來自未蒸煮廚餘

非洲豬瘟有機廢棄物資源化中心廚餘嫌惡設施環保

