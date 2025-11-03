非洲豬瘟引發廚餘去化難題　南投擬建有機廢棄物資源化中心因應

▲南投縣規劃「有機廢棄物資源化中心」處理廚餘，圖為彰化和美鎮清潔隊以黑水虻去化廚餘。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者高堂堯／南投報導

國內近期爆發非洲豬瘟疫情、廚餘去化問題棘手，南投縣政府指出，已規劃符專門用於處理廚餘的「有機廢棄物資源化中心」，預計明年就能招商興設。

南投縣議會第20屆第6次定期會今天持續進行縣政總質詢議程，由陳淑惠、簡峻庭、謝明謀、李洲忠、林庭秝、黃春麟、林憶如、廖梓佑等8位議員聯合質詢，許淑華偕副縣長王瑞德率縣府各局處長列席並備答詢；議題聚焦環保，包括垃圾、廚餘及營建廢棄土方等的安全環保去化問題，縣府環保局也逐一詳細說明並提出具體事證及因應措施。

許淑華指出，垃圾、廢土或廚餘等環境廢棄物和處理，都是一直存在的問題，每個人和縣府都無可迴避；如最近屢屢發生縣內的河川山谷被亂丟各種營建廢棄物，有拆下的馬桶、磁磚，還有很多外來的營建土方，導致居民憂心及嚴重關切，縣府環保、警政均耗費大量人力、物力及時間取締稽查，另包括大型傢俱、路樹修剪產生的大量樹枝，需要地方能夠先行暫置，他感謝鄉鎮市公所配合縣府共同解決這些問題，

許淑華強調，廢棄物若再不妥善規劃處理，終將衍生更多的環境汙染問題，造成更多民生相關的困擾甚至危害，且唯有規劃設置安全環保的去處，才能徹底解決這些問題；有關最近爆發非洲豬瘟後的廚餘議題，縣府早已規劃符合環保標準的「有機廢棄物資源化中心」專門用來處理廚餘，明年即可招商。

許縣長表示，縣府不怕嫌惡設施的規劃，但前提是一定會全力與民眾商量溝通，達成理解與共識，而相關的環評及處理標準，縣府也一定會做好並嚴格落實遵守、化解民眾憂心或誤解，讓這些必要的環保建設不再是嫌惡設施。