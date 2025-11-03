批北市非洲豬瘟補貼「一市兩制」　顏若芳：攤集場應納萬元補助

▲民進黨台北市議員顏若芳 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

非洲豬瘟疫情衝擊民生，北市府日前祭出公有市場豬肉攤「免租金一個月、加碼一萬元」補貼，卻獨漏了「攤販集中場」。臺北市議員顏若芳今（3日）質詢痛批，這項政策明顯是「一市兩制」，在全國豬隻禁宰、禁運的非常時期，市府的支持不應有差別待遇，要求立即將攤集場攤商納入補助。

顏若芳指出，北市攤販集中場攤位數高達4,210攤，幾乎是公有市場（7,459攤）的近六成，她點名，大安、文山、北投、士林、中山、大同等多處攤集場均有豬肉攤商，統計至少上百攤，若再加上飲食、雜貨攤，潛在影響總數更高達1,400攤。

市場處處長黃宏光答詢時則表示，目前北市各大攤集場共有110餘攤的豬肉攤，絕大多數都已歇業，而間接受影響的雜貨、飲食攤共計400餘攤，約有200餘攤已經歇業。

顏若芳續指，攤集場同樣面臨無豬可賣、無生意可做的困境，市府的萬元補貼與租金減免，僅限公有市場，讓攤集場攤商情何以堪，無疑是雪上加霜，她強調，公有市場有政府作後盾，租金相對低廉；反觀攤集場攤位多向私人地主承租，租金壓力本就更重，反而在非常時刻被排除在紓困之外。

顏若芳要求，北市府的攤商補貼不應有差別待遇，萬元加碼措施亦應立即惠及攤集場的豬肉攤商，並同時研擬對間接受影響攤商的支持措施，真正體恤基層攤商的艱難，「不要讓攤集場的攤商，成為被市府遺忘的一群。」