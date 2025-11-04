屏東男帶越南豬肉粽入境！挨罰20萬擺爛　貨車機車慘被查封

▲查封小貨車。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名陳姓男子自越南攜帶豬肉粽入境未申報檢疫，遭罰20萬元，經移送法務部行政執行署屏東分署強制執行。執行人員迅速前往住處查封其貨車與機車各1輛，促使陳男分期繳納罰鍰，最終經薪資扣押分期償清。因應非洲豬瘟疫情再起，屏東分署強調將持續強力執行相關裁罰案件，必要時採取限制出境或拘提等手段，展現政府防疫決心。

因近日非洲豬瘟疫情疑似再起，屏東執行分署將持續優先加強執行非洲豬瘟裁罰案件，主動調查義務人可供執行之財產後迅速執行，並積極至義務人住居所在地現場執行，包括查封動產及不動產等執行作為，強力督促義務人從速繳納；必要時限制出境或向法院聲請拘提、管收，以伸張政府公權力，展現全面落實執行非洲豬瘟案件之決心。

陳姓男子於2010年3月自越南攜帶豬肉粽入境，未申請檢疫，遭裁罰新臺幣20萬元，後由農業部動植物防疫檢疫署高雄分署於同年11月移送屏東分署強制執行。屏東分署收案不久後至義務人住居所現場執行，查封義務人名下所有貨車與機車各1輛，查封後，義務人就立即至屏東分署就所欠19萬6,000元罰鍰辦理分期繳納，但義務人後因未正常繳納而被廢止分期，尚欠15萬7,000餘元。

最終由屏東分署於2022年5月起按月扣押義務人對第三人薪資債權之部分金額，每月繳納3,700餘元，並於今年7月繳清罰鍰。

依動物傳染病防治條例規定，從非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品及其他豬類產品入境者，最高可處新臺幣100萬元罰鍰。屏東分署現所受理之案件，義務人多係由中國大陸或越南攜帶含有豬肉製品入境而遭裁罰。屏東分署為嚴防非洲豬瘟入侵，維護國人食品安全，再次提醒民眾千萬別鬆懈，並提醒民眾海外親友入境時莫帶豬肉製品，也不要郵寄豬肉製品包裹，以免受罰，一同守護台灣。