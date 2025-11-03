　
地方 地方焦點

從孩子眼中看轉型正義　兩本繪本讓歷史重新發芽

▲《可是》與《園丁的孩子》於誠品市政店舉辦新書發表會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲《可是》與《園丁的孩子》於誠品市政店舉辦新書發表會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

用繪本故事回應歷史，開啟跨世代對話！這兩本從人權土壤裡長出來的繪本《可是》和《園丁的孩子》，不像一般童書那麼輕盈。它們柔軟卻帶刺，安靜卻能在心裡留下漣漪。這兩部作品出自國家人權博物館「畫話一座島的故事：人權教育本徵選計畫」，用故事與畫筆，把轉型正義與人權教育帶進日常生活。

《可是》由法律學者林春元與環境律師蔡雅瀅合作完成。林春元笑說，靈感來自一句簡單的反思——「小時候，我們總覺得大人說的話都對；長大後，別人又期待我們說的話都對。」但在現實社會，立場不同的人，常常被視為「錯的那一邊」。他希望這本繪本能讓孩子學會提問、敢於說「可是」，從而看見多元觀點，也反思威權時期對言論自由的壓抑。

▲《可是》與《園丁的孩子》於誠品市政店舉辦新書發表會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲《可是》由法律學者林春元(右)與環境律師蔡雅瀅(左)聯手創作。（圖／記者游瓊華翻攝）

另一部《園丁的孩子》，由藝術工作者方一隻創作。她用植物的語言談歷史，用一個園丁的故事隱喻社會的傷口。方一隻說：「外來植物看似溫柔，其實可能改變整個生態，正如那些尚未癒合的歷史創傷。」她筆下的園丁，不是拔草除根的戰士，而是懂得等待、懂得修剪的人。她認為轉型正義就像園藝，沒有捷徑，只有時間與耐心，「要慢慢梳理、慢慢讓真相長出來」。

讓「歷史」不再只是課本的名詞，而是能在孩子眼中發芽的故事！雖然故事裡有沉重的歷史陰影，兩位作者都選擇用孩子的視角迎向明日的光。「哭過的眼淚，終究能化為星辰，綴在影子上發光。」這句話在書裡像一盞燈，提醒讀者：記憶不只是悲傷，也能是照亮未來的力量。

這兩本繪本不只寫給孩子，更寫給所有長大的我們。它們讓法律人、藝術家與社會共同對話用色彩與故事重新定義「理解」這件事。當孩子閱讀自由，大人也在學會等待與反思。那一頁頁被翻動的圖畫，也許就是一座島嶼最溫柔的修復術。

▲《可是》與《園丁的孩子》於誠品市政店舉辦新書發表會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲《園丁的孩子》由藝術工作者方一隻創作。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

11/01 全台詐欺最新數據

