萬聖節也能上歷史課　葳格小學打造沉浸式埃及探險

▲八米寬的古埃及死神阿努比斯拔地而起，成為葳格小學北屯校區的吸睛打卡點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

呼應奇美博物館預計於2026年登場的「埃及展」，葳格小學北屯校區搶先一步，讓孩子親身走進時光長河。學校以「古埃及」為主題策畫萬聖節系列活動，從英文課程、校園佈置到晚間變裝嘉年華，處處可見異國文化的巧思與學習元素，讓萬聖節不只是歡樂派對，更是一場跨越時空的知識探險。

走進校園，迎面而來的是高達八米的巨大阿努比斯神像，黑金相間的造型氣勢十足；走廊牆面則繪上象形文字與法老壁畫，彷彿踏入尼羅河畔的神祕王國。學生在金字塔與人面獅身像之間穿梭，身著各式埃及風服飾，笑聲此起彼落。

學校也鼓勵親子共同動手，以環保材料創作服裝，報紙編織成法老頭巾、迴紋針串成豔后頭飾，每一件作品都展現想像力與永續精神。老師表示：「讓孩子學會動手創作，也學會珍惜資源，這就是生活教育的一部分。」

▲葳格小學北屯校區埃及風萬聖節，校長管珮慧（中）與學生同歡。（圖／記者游瓊華翻攝）

夜幕低垂，校園廣場燈火通明，萬聖節變裝晚會正式登場。英文戲劇、角色走秀、園遊攤位與闖關遊戲一一登場，氣氛熱鬧如嘉年華。高年級學生親自設計遊戲與攤位，實際學習企劃、銷售與分工協作，並將部分收益捐出做公益，將學習落實於行動中。

外師團隊也融入文化知識設計遊戲關卡，如「古埃及人為何畫眼線？」學生答出「可防曬、防蟲並具宗教象徵」時，外師讚嘆不已。遊戲與知識結合，讓孩子在玩樂中吸收歷史人文，真正體驗「學習的樂趣」。

葳格小學北屯校區校長管珮慧表示，這場活動是教育現場中最美的跨界合作。「老師的創意、家長的參與、孩子的熱情共同構成一場教育盛宴。」她說，學校希望孩子不只是學知識，更能理解文化的多樣性與文明的厚度，從小建立國際視野與文化素養。

活動結束後，許多家長紛紛表示，這不只是一場萬聖節派對，更是一趟「文化學習之旅」。孩子們在笑聲與燈影間，認識了古文明的智慧，也體會了創造與合作的力量。

▲葳格家長精心為孩子變裝，熱心佈置教室走廊。（圖／記者游瓊華翻攝）