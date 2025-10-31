「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

▲范姜彥豐自爆妻子粿粿出軌。（圖／翻攝臉書／范姜彥豐）

藝人范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變事件鬧得沸沸揚揚，網友除了關心事件發展，也對范姜彥豐特殊的姓氏感到好奇。根據內政部民國112年統計，全台名為「范姜」的民眾僅有4,259人，僅佔總人口數的0.02%，為全國前五大複姓之一，且多集中於桃園、新竹地區。

儘管官方將「范姜」列為複姓，有部分學者認為更精確的說法應為「雙姓」，因其為「范」與「姜」兩姓結合而來。根據國家文化資產網記載，清康熙年間，來自廣東的范集景病逝後，其遺孀雷氏改嫁姜同英，並攜子隨夫生活。范集景之子范文質為感念繼父教養之恩，將「姜」字加於原姓之後，自此誕生「范姜」一姓。

「范姜」家族來台歷史亦有脈絡可循。清乾隆元年，范姜殿高來到桃園新屋地區開墾，發現此地資源豐富，隨即邀請五位兄弟一同發展，成為當地拓墾重鎮。隨後於咸豐年間建造多棟宅邸，形成「范姜老屋群」，其中第九號老屋即為「范姜祖堂」，目前已列為市定古蹟。

桃園市政府觀光導覽網站指出，「范姜老屋群」保存完好，是台灣客家文化的重要據點，也見證了范姜家族在新屋地區超過百年的歷史傳承與家族榮光。如今，這個來自「繼父之恩」的姓氏故事，也讓許多人對這段融合親情與文化的歷史感到動容。

