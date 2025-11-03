稱欠20多萬法事費　狠心女宮主撂人打死信眾！判9年半定讞

▲高雄某宮廟女宮主，教唆人將信徒活活打死。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

高雄顧姓男子在高鐵外包商擔任技術員，月薪超過5萬元，但這10年內竟將薪水都投入在宮廟法事上，花費上百萬元。但蔡姓女宮主還是認定顧男積欠法事費20多萬元，將顧男找到宮廟內，並唆使兩名男子不斷毆打顧男，最後還將顧男戶頭內僅存的3000元領走。一審認定蔡女犯傷害致死罪，還將顧男最後可動用的資金領走，絲毫不留給其生活費，因此將蔡女重判有期徒刑10年。二審改判有期徒刑9年6月，全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，顧男（62歲）自2013年起，心臟因病裝上支架後，就篤信高雄前鎮區的「無極慈聖宮」。每個月月薪5萬多元，將一大部分投入宮廟法事，10年來投入超過上百萬元。不過宮廟的蔡姓女宮主（59歲）仍認為顧男積欠法事費用20餘萬元，2022年1月元旦過後，就找了顧男前來宮廟中談判。

顧男沒錢償還，蔡女暴怒，指使梁姓同居人（67歲）與魏姓信徒（55歲）毆打顧男，三人以木棍、鐵鎚毆打、辱罵顧男。之後梁男與魏男又持顧男的提款卡，在顧男戶頭僅剩3386元的情況下，再領出3000元現金。顧男遭多方凌虐後，被拖行到鳳山區臨海路某公園外棄置。早晨運動的民眾發現全身是傷的顧男，趕緊報警，將顧男送醫急救，但最後仍不治身亡。警方循線逮捕蔡女、梁男、魏男等3人，並依照「殺人」、「以不正方法由自動付款設備取得他人之物」等罪，提起公訴。

一審法院審理時，蔡女等人否認具有殺人故意，供稱當時僅有毆打顧男，並無致死故意。而一審法院審理後，改認定蔡女犯「傷害致人於死罪」，此外，也認為蔡女等人將顧男最後可動用的資金領走，絲毫不留給其生活費，手段兇殘，因此判處蔡女有期徒刑10年；另外梁男、魏男2人則被以「以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪」，判刑3月。案件上訴第二審。

二審高等法院高雄分院審理後，酌減蔡女刑度為9年6月。另外也根據其他證人供詞，認為是顧男自己交出提款卡，還主動說出密碼，稱自己戶頭內僅存3000元，要蔡女自己前去查看。因此這部分改判梁男、魏男無罪。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。