揹媽祖上北大武山遶境！屏東交管啟動　用路人避開這些路段

▲2025揹媽祖上北大武山活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市慈鳳宮於11月4日起至8日，舉辦2025揹媽祖上北大武山遶境活動，活動主辦單位在事前已向相關單位申請路權並經核准。屏東縣政府警察局於活動聯合宣導協調會中，明確告誡主辦單位必須遵守道路交通安全規則等相關規定，確保活動安全進行。

這項活動，明(4)日上午7點由屏東市慈鳳宮出發，於民生路經臺1線進入內埔鄉天后宮駐駕；中午預定於萬巒鄉吾拉魯茲用膳休息後，往終點山林教育中心（舊泰武國小）夜宿。5日至7日完成揹媽祖上大武山之壯舉；8日循原路線回程徒步返回屏東市慈鳳宮。

為確保遶境活動期間治安平穩及交通順暢，活動沿線將實施階段性交通管制與車道調撥，於屏東市區中山路、永福路、中正路、復興路及民生路段、省道臺1線（麟洛段至內埔段）、內埔鄉德修路、光明路、昌宏路及萬巒鄉信敏路、沿山公路、泰武鄉佳平路段都有實施封路、改道、禁止進入等管制措施，建議用路人避開遶境隊伍行經路段，停車也請避免併排停車，共維交通順暢，警方也已啟動交管計畫，並協調警廣提供即時路況播報。

另警方更針對易發生人潮聚集地點「屏東市慈鳳宮」、「屏東演藝廳」、「內埔鄉天后宮」、「吾拉魯茲」等處所，部署優勢警、民力，實施外圍交通管制及重點區域、路段淨空，確保交通順暢及治安平穩。

警察局長甘炎民表示，屏東市慈鳳宮迄今約300年歷史，今年首次舉辦行腳登山，全程徒步逾百里，讓媽祖精神深入山林，意義非凡，警方為求遶境期間順利圓滿，將秉持「暴力零容忍」立場，如有不法分子想藉機滋事，警方必定依相關法令究辦。並祈求媽祖保庇大家平安順行，一起守護道路安全。