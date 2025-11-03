間諜蒐集陸「親本種子」外運　別稱「農業晶片」掌握糧食基因密碼

▲大陸國安部抓捕竊取「親本種子」外運的間諜。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家安全機關近日發文稱，境外間諜情報機構以高價利誘國內人員非法蒐集並外運「親本種子」，企圖竊取被視為「農業晶片」的糧食基因資源。官方強調，種業安全是國家糧食安全的基石，已依法嚴懲涉案人員，並全力防範外部滲透。

《央視新聞》報導，種子是農業的「芯片（晶片，下同）」，種業安全關乎糧食安全與鄉村振興大局。近年來，境外間諜情報機關對我國糧食領域的滲透力度不斷加大，違法獲取我國大豆、玉米、水稻種子等農作物基因數據，給我糧食安全帶來嚴重危害。

據了解，「親本種子」是雜交實驗中使用的第一代核心種源，屬大陸禁止出口的農業資源。大陸國安機關透露，某國間諜情報單位長期覬覦中國糧食基因資料，透過境內企業主朱某某建立所謂「合作製種」關係，暗中購買並走私親本種子。

大陸國安機關強調，「內鬼」朱某某將親本種子藏於出口貨櫃中規避監管，最終被判刑1年6個月，另有17名涉案人遭行政處罰。

此外，大陸國安機關也接獲民眾檢舉，某國駐華領館人員曾多次帶領農業與生物專家組團，以「調研」為名違規進入我國重要糧食產區，暗中蒐集產量與儲備資料。該團隊具有高度反偵查意識，頻繁更換交通工具、走鄉間小路、臨時停靠採樣，當局掌握情況後即時制止，並依法展開處置。