屏東推新招！停車費重複扣款可自動退　QParking一鍵安心繳

▲避免停車費重複繳納，屏東縣推動即時銷帳及自動退費服務。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣近5年共發生2萬多件停車費重複扣款案件，縣府提醒「超商繳費＋自動扣繳」最易重複。為保障用路人權益，建議統一使用「QParking饗樂停車App」或申辦自動扣繳（如uTagGo），不僅可即時查詢紀錄，系統還會自動偵測並退回溢繳金額，讓停車族繳費更安心。

縣府交通旅遊處表示，根據統計近5年內共發生 22,735件溢繳案件，其中95%已完成退款，為保障民眾權益，本府除持續加強宣導多元繳費方式外，亦推動更便捷的退費流程與自動辨識機制，以降低重複繳費發生率。

交旅處提醒，重複繳費情況多發生於「超商代收」與「自動扣繳」兩種通路，由於銷帳作業時間不同，容易造成重複扣款。建議民眾統一使用 QParking饗樂停車App 繳費，不僅可即時確認繳費資訊，亦能查詢繳費紀錄，有效避免重複繳費。

如遇重複扣款情形，歡迎撥打客服專線 08-732-7303 查詢或申請退款，經查證屬實後，款項將依原支付方式退回；此外，如已申辦自動扣繳服務（如uTagGo）的用戶，系統會定期自動辨識繳費狀態，如偵測到重複扣款，將自動退回溢繳金額，民眾無需再行申請。

交旅處說，未來將持續推動「停車費即時銷帳系統」與「自動退費系統」整合，提升用戶繳費體驗，讓民眾在屏東地區停車能更加安心便利。欲了解更多資訊，可至本府交通旅遊處官網－便民服務－停車相關服務頁面（https://www.pthg.gov.tw/traffic），或關注「屏東go交通」粉絲專頁，亦可下載「屏東go好玩」、「屏東ㄟ公車」APP及「QParking饗樂停車」App查詢停車資訊與繳費紀錄。