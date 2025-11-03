　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸首顆海風海浪探測衛星　命名為「媽祖號」

▲▼大陸首顆海風海浪探測衛星　命名為「媽祖號」。（圖／翻攝福建日報）

▲大陸首顆海風海浪探測衛星命名為「媽祖號」。（圖／翻攝福建日報，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

近日在福建舉行的第十屆世界媽祖文化論壇上，大陸首顆海風海浪探測衛星被正式命名為「媽祖號」。該衛星計劃於2027年發射，為即時監測海洋風浪狀況，及展開海洋和氣象預報、促進海洋資源開發、服務海洋防災減災提供技術支援。

「媽祖精神的核心是立德、行善、大愛，在海洋方面體現的是海上救災」，大陸自然資源部國家衛星海洋應用中心原主任林明森表示，海洋衛星具有高、快、寬、全優勢，能夠進行大量多要素的探測，在海洋防災減災中可發揮重要作用。

陸媒形容，近年來，媽祖文化正在融入大陸國家層面的海洋治理與發展實踐。今年7月，大陸氣象局在2025世界人工智能大會上發布全民早期預警中國方案「媽祖（MAZU）」。「MAZU」四個英文字母，分別對應多災種（Multi-hazard）、預警（Alert）、零差距（Zero-gap）和普惠（Universal）的首字母。

前不久，在北京舉行的第十屆世界媽祖文化論壇新聞發布會上，大陸自然資源部發言人表示，將進一步深化媽祖文化等海洋文化資源開發、利用的深度、廣度，推廣「媽祖．生態」「媽祖．海嘯」海洋衛星延伸模式，建立健全海洋文旅產業體系，打造海洋經濟新的增長點。

2009年，媽祖信俗被聯合國教科文組織列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，成為中國首個信俗類世界遺產。對此，德國漢學家卜松山說，媽祖信俗被列為人類非物質文化遺產，不僅因其在文化保護方面的重要意義，更因其促進和平交流的力量。

▲▼大陸首顆海風海浪探測衛星　命名為「媽祖號」。（圖／翻攝福建日報）

