婦人從高雄騎回屏東迷路倒地　警帶回供茶水助返家

▲屏東警分局員警助楊婦返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉楊姓女子凌晨從高雄騎機車返家，途經屏東市時突然迷路，加上體力不支路倒，屏東警分局員警獲報處理，查出身分，帶回派出所提供飲料並連絡她的家人前來帶回，她及家人對員警的貼心服務，感到非常窩心。

屏東警分局大同派出所警員廖聖亞及吳芳瑜日前凌晨接獲報案，屏東市武立街上有一名老婦倒在路旁，需要警方協助。

二員趕往現場，發現60歲楊姓婦人，十分無助地躺在路旁，身旁停放一部機車，員警深怕她身體不適，幸好她意識清楚地向員警表示無異狀，當時是因為獨自騎乘機車從高雄回家的路上，卻突然找不到路，又因為一下子騎太遠致體力不支，於是想停下休息一下再啟程。

員警接著詢問住址等資料時，她僅知道住在屏東縣鹽埔鄉一帶，詳細地址無法清楚表達，所幸機車登記地址與她所述一致，終能確認她的身分資料。與其家人聯繫後，先將她與機車帶回派出所，同時提供飲食讓她先好好休息，隨後家人也至派出所將她接回，並連聲感謝員警熱心協助。

分局長林明波呼籲，民眾外出時應多加注意身體狀況，如有不適時應立即撥打119，另外亦需特別留意家中長輩獨自外出之情形，並時常提醒其注意自身安全。