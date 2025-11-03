　
大陸 大陸焦點 特派現場

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

▲奶皮糖葫蘆成近期大陸網上最紅的街頭甜點。（圖／翻攝自小紅書）

▲奶皮糖葫蘆成近期大陸網上最紅的街頭甜點。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸近期流行起「奶皮子糖葫蘆」，這個號稱「糖葫蘆屆的愛馬仕」在全陸網爆紅，不僅各地門市門口大排長龍，相關影片也成了流量密碼，掀起一波舌尖上的新風潮。起初一串要價35元至40元（人民幣，下同，約台幣152元至174元），然而近期更是漲價到了60元一串（約台幣261元），令不少人疑惑到底能紅多久。

據《藍鯨新聞》報導，繼「奶油年糕」之後，甜品界又迎來新的爆紅甜點。所謂「奶皮子糖葫蘆（台灣稱鮮奶皮、奶皮，以下稱奶皮）」，是以傳統糖葫蘆為基底，外層再疊上一層甚至兩層奶皮，濃郁奶香中和了山楂等水果的酸甜，帶來「1+1大於2」的多層次口感。

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲奶皮糖葫蘆成網路上打卡流量。（圖／翻攝自小紅書）

隨著熱度暴漲，「奶皮糖葫蘆」迅速成為各地糖葫蘆店的「引流密碼」。從北京到上海、深圳，各地幾乎都掀起排隊熱潮。上海一間名為「野栗鄉」的新店，因販售奶皮糖葫蘆而火爆到，即使平日中午也得排隊1小時；深圳部分門市更因訂單暴增，乾脆暫停接單。

網路上話題也同樣火熱。抖音上「奶皮糖葫蘆」相關影片播放量已破億，小紅書上也有超過十萬篇筆記分享，幾乎只要把照片放上首頁，就能保證高點擊。

▲大家紛紛曬出各種奶皮糖葫蘆。（圖／翻攝自小紅書）

▲大家紛紛曬出各種奶皮糖葫蘆。（圖／翻攝自小紅書）

爆紅的趨勢也吸引各大品牌搶進。繼「奶油年糕」成為烘焙、甜點店標配後，如今奶皮糖葫蘆也成為茶飲、炒貨品牌的新寵。薛記炒貨、樂樂茶等連鎖品牌紛紛推出奶皮糖葫蘆新品系列。

被網友稱為「糖葫蘆界的愛馬仕」，價格自然成了最大話題。報導指出，目前最熱門單品「晴王酸奶奶皮糖葫蘆」單價普遍超過30元，部分店家甚至賣到60元，仍供不應求，外送平台上多數門市皆顯示「即將售罄」。

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

火熱的銷售也推高了原料價格。據了解，近一週奶皮原料成本幾乎翻倍，由每張約10元漲至20元（約台幣44元至87元），供應緊張，不少商家表示，只能「一天一個價」。

至於為何這款糖葫蘆能一夕爆紅？除了味覺創新，「出片」效果（拍照好看）也是關鍵。相較傳統糖葫蘆，奶皮版本造型更精緻、色彩更繽紛，尤其以晴王葡萄、無花果、草莓等搭配最受歡迎，視覺吸睛度極高。

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲奶皮糖葫蘆已成多家店的熱銷商品。（圖／翻攝自小紅書）

事實上，「奶皮」早已是近年網紅食材。它是將鮮牛奶加熱沸騰後冷卻凝結形成的乳皮，脂肪含量高達60%，原為內蒙古地方特色食品，又稱「烏如木（wurum）」，可直接食用或搭配奶茶、炒米。近年來，奶皮優格、奶皮拿鐵等產品屢創話題，部分品牌單日銷量甚至突破30萬杯。

從奶皮優格到糖葫蘆，不過是這股「奶皮熱」的延伸。至於這場「糖葫蘆界的愛馬仕」熱潮能持續多久？

文末指出，從奶油年糕到奶皮糖葫蘆，這類網紅甜品之所以爆紅，正因它們兼具味覺創新與社交屬性，但想要長紅，仍得回歸品質、創意與價格的基本面。雖然行銷與獵奇能帶來短期熱度，但這波奶皮糖葫蘆的成功，也證明了傳統小吃透過巧思微創新，依然能激發巨大的市場潛力。

11/01 全台詐欺最新數據

「奶皮糖葫蘆」爆紅！陸顧客甘願排3hr

「奶皮糖葫蘆」爆紅！陸顧客甘願排3hr

江蘇南京一糖葫蘆攤販近日一夜間爆紅，僅因推出的「奶皮子糖葫蘆」（奶皮子臺灣稱奶皮、鮮奶皮，以下稱奶皮），被眾人大讚帶有濃濃奶香，瞬間讓攤位大排長龍。一名顧客表示，為了買給孫子吃還帶板凳來排隊，至少要排三個小時才能買到。

港府按指示　「中國內地」英譯Chinese Mainland

港府按指示　「中國內地」英譯Chinese Mainland

北京93閱兵「CRINK」領袖齊聚　台灣政界擬出席政要名單一次看

北京93閱兵「CRINK」領袖齊聚　台灣政界擬出席政要名單一次看

美光爆中國裁員300人　退出NAND市場

美光爆中國裁員300人　退出NAND市場

總統府：馬英九赴中仍需向府申報　他言行舉止社會自有公評

總統府：馬英九赴中仍需向府申報　他言行舉止社會自有公評

網紅甜點中國大陸糖葫蘆奶皮奶皮子糖葫蘆

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

