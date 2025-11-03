價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

▲奶皮糖葫蘆成近期大陸網上最紅的街頭甜點。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸近期流行起「奶皮子糖葫蘆」，這個號稱「糖葫蘆屆的愛馬仕」在全陸網爆紅，不僅各地門市門口大排長龍，相關影片也成了流量密碼，掀起一波舌尖上的新風潮。起初一串要價35元至40元（人民幣，下同，約台幣152元至174元），然而近期更是漲價到了60元一串（約台幣261元），令不少人疑惑到底能紅多久。

據《藍鯨新聞》報導，繼「奶油年糕」之後，甜品界又迎來新的爆紅甜點。所謂「奶皮子糖葫蘆（台灣稱鮮奶皮、奶皮，以下稱奶皮）」，是以傳統糖葫蘆為基底，外層再疊上一層甚至兩層奶皮，濃郁奶香中和了山楂等水果的酸甜，帶來「1+1大於2」的多層次口感。

▲奶皮糖葫蘆成網路上打卡流量。（圖／翻攝自小紅書）

隨著熱度暴漲，「奶皮糖葫蘆」迅速成為各地糖葫蘆店的「引流密碼」。從北京到上海、深圳，各地幾乎都掀起排隊熱潮。上海一間名為「野栗鄉」的新店，因販售奶皮糖葫蘆而火爆到，即使平日中午也得排隊1小時；深圳部分門市更因訂單暴增，乾脆暫停接單。

網路上話題也同樣火熱。抖音上「奶皮糖葫蘆」相關影片播放量已破億，小紅書上也有超過十萬篇筆記分享，幾乎只要把照片放上首頁，就能保證高點擊。

▲大家紛紛曬出各種奶皮糖葫蘆。（圖／翻攝自小紅書）



爆紅的趨勢也吸引各大品牌搶進。繼「奶油年糕」成為烘焙、甜點店標配後，如今奶皮糖葫蘆也成為茶飲、炒貨品牌的新寵。薛記炒貨、樂樂茶等連鎖品牌紛紛推出奶皮糖葫蘆新品系列。

被網友稱為「糖葫蘆界的愛馬仕」，價格自然成了最大話題。報導指出，目前最熱門單品「晴王酸奶奶皮糖葫蘆」單價普遍超過30元，部分店家甚至賣到60元，仍供不應求，外送平台上多數門市皆顯示「即將售罄」。

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

火熱的銷售也推高了原料價格。據了解，近一週奶皮原料成本幾乎翻倍，由每張約10元漲至20元（約台幣44元至87元），供應緊張，不少商家表示，只能「一天一個價」。

至於為何這款糖葫蘆能一夕爆紅？除了味覺創新，「出片」效果（拍照好看）也是關鍵。相較傳統糖葫蘆，奶皮版本造型更精緻、色彩更繽紛，尤其以晴王葡萄、無花果、草莓等搭配最受歡迎，視覺吸睛度極高。

▲奶皮糖葫蘆已成多家店的熱銷商品。（圖／翻攝自小紅書）

事實上，「奶皮」早已是近年網紅食材。它是將鮮牛奶加熱沸騰後冷卻凝結形成的乳皮，脂肪含量高達60%，原為內蒙古地方特色食品，又稱「烏如木（wurum）」，可直接食用或搭配奶茶、炒米。近年來，奶皮優格、奶皮拿鐵等產品屢創話題，部分品牌單日銷量甚至突破30萬杯。

從奶皮優格到糖葫蘆，不過是這股「奶皮熱」的延伸。至於這場「糖葫蘆界的愛馬仕」熱潮能持續多久？

文末指出，從奶油年糕到奶皮糖葫蘆，這類網紅甜品之所以爆紅，正因它們兼具味覺創新與社交屬性，但想要長紅，仍得回歸品質、創意與價格的基本面。雖然行銷與獵奇能帶來短期熱度，但這波奶皮糖葫蘆的成功，也證明了傳統小吃透過巧思微創新，依然能激發巨大的市場潛力。