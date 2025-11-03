涉全球最大搶案！網紅「獲判無罪」嘆現實殘酷：我的人生停在那天

▲丹尼爾曾被控參與2017年「全球最大銀行搶案」，挖掘通往巴西銀行主金庫的隧道，如今獲判無罪。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

來自巴西聖保羅的網紅丹尼爾（Daniel Ferraz）10月23日被法院宣判無罪，結束長達數年的冤屈。這名32歲男子曾被控參與2017年「全球最大銀行搶案」，一個犯罪集團挖掘通往巴西銀行（Banco do Brasil）主金庫的隧道，試圖竊取高達10億雷亞爾（約新台幣57億元），但行動最終被警方破獲。

綜合巴西媒體報導，儘管洗清罪名，丹尼爾坦言人生早已改變。他擁有土木工程學位，還曾赴海外進修英文，但出獄後始終找不到工作，只能轉戰社群媒體成為自媒體創作者，如今擁有超過10萬名追隨者。

「被判無罪讓我如釋重負，但現實很殘酷。每當人們看到我的前科紀錄，就立刻拒絕我。」他說，「我在街上會被警察盤查，也常被人當成罪犯。」

根據調查，警方在2017年破獲一條長達數百公尺的地道，當時16名嫌犯被捕。丹尼爾雖未在第一波行動中遭逮，但2020年因另案持槍與入室搶劫指控被捕，後經證據不足同樣獲判無罪。然而，他的DNA曾被警方與隧道現場的手套樣本比對，一致率達99.9%，因此再度被捲入銀行搶案。

丹尼爾的律師指出，該DNA樣本實際來自另一案件，警方比對對象錯誤，導致誤控。最終，聖保羅第2稅務犯罪、犯罪組織與洗錢法庭的法官凱爾納（Guilherme Eduardo Martins Kellner）於10月23日裁定無罪，理由是證據不足且DNA比對並非直接取自被告本人。

律師在聲明中表示：「從一開始我們就指出此案缺乏合理依據，如今法院終於還丹尼爾清白。」

丹尼爾表示，母親為了替他打官司花光積蓄，他也無法發揮專業，如今只能靠網紅事業維生，分享汽車、重機與海上交通工具相關內容。「我的人生停在那一天。」他說，「即使被判無罪，社會的標籤依舊沒拿掉。」

聖保羅州公共安全廳（SSP-SP）回應，不評論司法決定。



