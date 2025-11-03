華信航空跟進藍牙耳機禁止託運　國籍航空規定一次看

▲華信航空公告，即日起國內線航班的藍牙耳機限以手提或隨身方式攜帶上機，禁止託運。（圖／華信航空提供）

記者周湘芸／台北報導

由於藍牙耳機放入充電盒中會自動充電，處於待機狀態，為確保飛航安全，立榮航空、長榮航空及台灣虎航均明文禁止託運。華信航空今也跟進公告，即日起國內線航班的藍牙耳機（含充電盒）僅限以手提或隨身方式攜帶上機，禁止託運。

行動電源在公共運輸、機艙內起火爆炸事件時有所聞，由於藍牙耳機放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，立榮航空近日公告，藍牙耳機（含充電盒）屬個人可攜式電子設備（PED），但不符合PED託運需完全關閉要求，因此禁止託運，限以手提／隨身方式攜帶上機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華信航空過去僅以「建議」方式，呼籲旅客將藍牙耳機以手提或隨身方式攜帶上機。華信今也公告，為確保飛航安全，即日起國內線航班的藍牙耳機（含充電盒）限以手提或隨身方式攜帶上機，禁止託運。

而目前國籍航空中，長榮航空、台灣虎航均明文禁止藍牙耳機託運。中華航空也表示，藍牙耳機屬於可攜式個人電子用品，「內建鋰電池不可託運」，相關使用須符合電子用品使用規範。

至於星宇航空目前則未特別針對藍牙耳機品項規定，但鋰電池必須符合聯合國測試和標準手冊測試要求，如將安裝有鋰電池的電子設備託運時，需採取措施保護設備，避免受損，並防止意外啟動，且設備必須完全關閉（並非睡眠或休眠模式）。