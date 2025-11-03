　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華信航空跟進藍牙耳機禁止託運　國籍航空規定一次看

▲▼華信航空新開高雄至馬祖南竿航線。（圖／華信航空提供）

▲華信航空公告，即日起國內線航班的藍牙耳機限以手提或隨身方式攜帶上機，禁止託運。（圖／華信航空提供）

記者周湘芸／台北報導

由於藍牙耳機放入充電盒中會自動充電，處於待機狀態，為確保飛航安全，立榮航空、長榮航空及台灣虎航均明文禁止託運。華信航空今也跟進公告，即日起國內線航班的藍牙耳機（含充電盒）僅限以手提或隨身方式攜帶上機，禁止託運。

行動電源在公共運輸、機艙內起火爆炸事件時有所聞，由於藍牙耳機放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，立榮航空近日公告，藍牙耳機（含充電盒）屬個人可攜式電子設備（PED），但不符合PED託運需完全關閉要求，因此禁止託運，限以手提／隨身方式攜帶上機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華信航空過去僅以「建議」方式，呼籲旅客將藍牙耳機以手提或隨身方式攜帶上機。華信今也公告，為確保飛航安全，即日起國內線航班的藍牙耳機（含充電盒）限以手提或隨身方式攜帶上機，禁止託運。

而目前國籍航空中，長榮航空、台灣虎航均明文禁止藍牙耳機託運。中華航空也表示，藍牙耳機屬於可攜式個人電子用品，「內建鋰電池不可託運」，相關使用須符合電子用品使用規範。

至於星宇航空目前則未特別針對藍牙耳機品項規定，但鋰電池必須符合聯合國測試和標準手冊測試要求，如將安裝有鋰電池的電子設備託運時，需採取措施保護設備，避免受損，並防止意外啟動，且設備必須完全關閉（並非睡眠或休眠模式）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日舞者來台「飯店房內東西全被偷」！網：真的丟臉
快訊／媽媽宣告不治　台中母女雙亡
快訊／裝冷氣18F墜落！　當場慘死
LIVE／顱顏重建權威陳建宗「東森栢馥」開講　重現青春輪廓秘
川普下令重啟核試！　驚曝中俄「地下核試驗」
快訊／媽媽溺殺2女兒　判決出爐
快訊／樂天遭爆「摳門養二軍」！球團3點澄清
謝長廷獲頒日本最高榮譽「旭日大綬章」：非常光榮
快訊／中央疫調出爐！台中為單一案例　豬瘟病毒疑源自未蒸煮廚餘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名一路旺到跨年

走訪上新莊、公園串連城市綠意　一座讓白鼻心出沒湊熱鬧的自然綠洲

走進候鳥與沙灘植物祕境　田寮洋小旅行開始報名

星宇航空宮古島航線轉定期航班　明年2月台北、台中雙點直飛

11/7有望解封豬肉宰運！「禁廚餘養豬」持續　農業部研議拉高防疫

日本人插隊「反正這裡是台灣」　他1舉動教訓！一票人遇過：沒禮貌

快訊／中央疫調出爐！台中為單一案例　豬瘟病毒疑源自未蒸煮廚餘

華信航空跟進藍牙耳機禁止託運　國籍航空規定一次看

2大影音串流平台整合！KKTV「明年1月停更」　網：想看日劇才訂的

【廣編】從媒體採購到策略夥伴　AI正重塑媒體代理商的核心價植

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名一路旺到跨年

走訪上新莊、公園串連城市綠意　一座讓白鼻心出沒湊熱鬧的自然綠洲

走進候鳥與沙灘植物祕境　田寮洋小旅行開始報名

星宇航空宮古島航線轉定期航班　明年2月台北、台中雙點直飛

11/7有望解封豬肉宰運！「禁廚餘養豬」持續　農業部研議拉高防疫

日本人插隊「反正這裡是台灣」　他1舉動教訓！一票人遇過：沒禮貌

快訊／中央疫調出爐！台中為單一案例　豬瘟病毒疑源自未蒸煮廚餘

華信航空跟進藍牙耳機禁止託運　國籍航空規定一次看

2大影音串流平台整合！KKTV「明年1月停更」　網：想看日劇才訂的

【廣編】從媒體採購到策略夥伴　AI正重塑媒體代理商的核心價植

國道飆161km挨罰1萬6　他提「緊急避難」訴訟遭駁回　

兩岸明星婚+1！李鴻其認愛2年娶《浪姐》女星：彼此不可替代的人

快訊／美西線運價漲、美東線運價跌　航程差約14天運價卻拉平

嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理系女神猝逝有蹊蹺

沈鈺傑爭取二軍福利遭降調？樂天澄清：並非事實

11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名一路旺到跨年

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

拒當菸大頭！花蓮有獎徵答中獎名單出爐　100名學生獲超商禮券

妻摔倒他急返家...時速104km挨罰提訴願　法官：應打119非飆車

走訪上新莊、公園串連城市綠意　一座讓白鼻心出沒湊熱鬧的自然綠洲

生活熱門新聞

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

台AV女優自爆曾被邀去馬來西亞「試那些東西」

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

粿粿吸到同情票！她拋出1疑問...網讚公正

粿粿扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他狠打臉

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」全被拍

粿粿出國兩周「含金量太高」　一票媽媽：出門2小時都難

更多熱門

相關新聞

立榮航空公告「藍牙耳機」禁托運　長榮、虎航也明定規範

立榮航空公告「藍牙耳機」禁托運　長榮、虎航也明定規範

行動電源在公共運輸、機艙內起火爆炸事件時有所聞，由於藍牙耳機放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，立榮航空近日公告，為確保飛航安全，全面禁止託運；而目前國籍航空中，包括長榮航空、台灣虎航也均禁止藍牙耳機托運。

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

AirPods Pro 3被評「完全0修復性」

AirPods Pro 3被評「完全0修復性」

華信航空明天起推花蓮航線5折優惠　助光復鄉災後復原

華信航空明天起推花蓮航線5折優惠　助光復鄉災後復原

關鍵字：

華信航空藍牙耳機

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

台AV女優自爆曾被邀去馬來西亞「試那些東西」

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面